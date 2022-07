To norske til stavfinale

Etter en dramatisk VM-kvalifisering i stavsprang, gikk to nordmenn videre til finalen i Eugene.

Det var tre norske stavhoppere som stilte til start i VM i Eugene natt til lørdag.

Pål Haugen Lillefosse og Simen Guttormsen kom seg til 5.65, der begge rev på første forsøk. Begge to kom seg over høyden i andre forsøk.

Tidlige riv

Simen Guttormsen rev på sine tre første forsøk på 5.75. og det ble dermed ingen finaleplass.

Det samme gjorde Lillefosse. Sistnevnte hadde to helt mislykkede forsøk på høyden, men gikk over 5.75 i siste forsøk. Det holdt til VM-finale for bergenseren.

– Det var høy puls på siste forsøk. Jeg gikk over, så nå er det bare å konse frem til finalen, forteller Lillefosse.

– Det var noe jeg ikke helt fikk til. Jeg måtte hoppe annerledes enn det jeg pleier. Så jeg bruke mange forsøk på å komme i gang, sier Lillefosse til NRK etter endt kvalifisering.

Han avslører også at han slet litt med varmen i Eugene.

– Det siste på 5.75 var høyt. Får samle det sammen og ta det i finalen. Jeg tror jeg kan hoppe høyt.

OVER: 5.75 holdt til finale for Pål Haugan Lillefosse. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Broren til Simen, Sondre Guttormsen tok en liten sjanse og hoppet over de første høydene i kvalifiseringen. Han begynte på 5.65. Det viste seg å være lurt, for han gikk over i andre forsøk.

Sondre diskuterte lenge med funksjonærene etter sitt første hopp på 5.75, og fikk en ny sjanse. Det endte i riv i begge forsøk. Han rev også i andre forsøk på den høyden.

– Gikk i svart

Men i siste forsøk kom eldstebror Guttormsen over 5.75, og tok seg til finale. Han sier det var litt nervepirrende før plassen var sikret.

– Det var litt dramatisk og frem og tilbake. Men heldigvis ble det finale. Det var mange som klare 5.75 i siste forsøk, og jeg lå langt bak. Men heldigvis gikk det, forteller han til NRK.

Han sier det gikk i svart under hans siste forsøk på høyden som kvalifiserte han. 5.75.

– Det gikk helt i svart. Jeg vet ikke hvordan det var. Siste sjanse på en høyde du må klare, det er litt skummelt. Man må være ganske sterk i hodet for å klare det.

Dermed blir det en historisk finale. Aldri før har det vært to norske i en VM-finale. Begge to er i finale for første gang.