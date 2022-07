Fire personer til legevakt etter slagsmål: – Har ikke kontroll på gjerningspersonene

Klokken 22.21 fredag kveld fikk Sør-Øst politidistrikt inn melding om slagsmål ved Bragernes torg i Drammen sentrum.

Politiet skriver på Twitter at de ikke har kontroll på gjerningspersonene.

– Fire personer er transportert til legevakten med mindre skader. Én person har muligens brukket armen og en annen har kutt under øyet. Ellers er det mindre hodeskader, sier operasjonsleder i politiet Jan Kristian Johnsrud til TV 2.

Han sier de involverte personene er i aldersgruppen 16 til 18 år.

Politiet har ikke oversikt over hvor mange personer som var involvert i basketaket som fant sted utenfor McDonald’s.

– Det er minst åtte personer involvert. Vi fikk en melding som sa det var over 10 stykker, men det vet vi ikke for sikkert enda. Men det minner om et gjengslagsmål, sier Johnsrud.

Det skal ikke ha blitt brukt slag- eller stikkvåpen i forbindelse med voldshendelsen.