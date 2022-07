WWE-sjefen trekker seg etter anklager om hysj-penger

Vince McMahon har vært sjef for wrestling-imperiet WWE i flere tiår. Nå har han trukket seg, etter flere anklager om å ha betalt hysj-penger til flere kvinner.

World Wrestling Entartaiment-sjef Vince McMahon, trakk seg fredag fra sin stilling. Det melder selskapet på sine nettsider.

Han er styreformann, direktør og har hatt det kreative ansvaret.

Det blir opplyst at hans datter Stephanie McMahon og Nick Khan skal dele direktør-stillingen i selskapet.

Etterforskning

Dette kommer etter flere anklager om beting av millionsummer til kvinner for å være stille om utroskap, upassende oppførsel og mishandling. Det melder blant annet CNN.

Det førte til en en etterforskning gjort av WWE-styret, og McMahon tok en pause fra stillingen siden den startet i juni. Nå trekker han seg for godt.

– Når jeg nærmer meg 77 år, føler jeg at det er på tide for meg å trekke meg som styreleder og administrerende direktør i WWE, forteller McMahon til selskapets nettside.

Hysj-penger

Wall Street Journal var først ute med å rapportere om at selskapets styre undersøkte McMahon for å ha gått med på å betale 3 millioner dollar til en tidligere ansatt som han angivelig hadde vært utro med.

En ny rapport kom ut i juli, som kom med beviser på at McMahon betalte mer enn 12 millioner dollar til fire kvinner, inkludert den samme kvinnen som i den første saken, for å dekke over «anklager om seksuell trakassering og utroskap».

WWE er verdens største promotør av fribryting, eller wrestling. Dette er sportsunderholdning, og kampene er bestemt på forhånd. Selskapet lager to TV-programmer hver uke, i tillegg til «pay-per-view»-arrangementer.

Det største arrangementet er Wrestlemania, som har millioner av seere hvert år.