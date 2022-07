Bayern-stjerne til TV 2 om Haaland: – Det er et City-problem

For første gang skal det spilles «soccer» på legendariske Lambeau Field i Green Bay, den mytiske hjemmearenaen til de firedoble Super Bowl-vinnerne Green Bay Packers.

Den ovale ballen byttes for én gangs skyld ut med den runde. Anledningen er først og fremst et økonomisk motivert stunt fra tysk og engelsk side, men byr også på et sportslig interessant oppgjør mellom to klubber som står ved et veiskille.

Det er nemlig ikke første gang i sommer at klubbene møtes til dyst. For noen måneder siden kjempet både Bayern og City med nebb og klør for å sikre seg Erling Braut Haaland.

– Bayern prøvde veldig, veldig hardt å signere Haaland. De var blant de to siste klubbene Haaland hadde å velge mellom. Den andre var City. Frem til mai eller slutten av april håpet de å signere, men til slutt valgte han City, sier Bild-journalist Tobias Altschäffl til TV 2.

Først glapp Haaland for Bayern. Så gikk stjernespissen Robert Lewandowski til krig mot klubben og krevde en overgang til Barcelona.

– Han brukte alle de mulige virkemidlene i offentligheten. Bayern sa at han ikke fikk dra, og dermed basta, men til slutt ble budene så høye at de måtte selge ham for å unngå dårlig stemning i troppen, sier Altschäffl.

Tidligere denne uken offentliggjorde Barça signeringen av den polske angriperen som de siste tre sesongene har scoret smått utrolige 110 mål i Bundesliga. Brått står Bayern München uten en klassisk spiss med én uke igjen til sesongstart.

Trener Julian Nagelsmann innrømmer overfor TV 2 at det er en vanskelig situasjon, og at en stor omveltning kan være på gang i klubben.

– Det blir mye jobb med laget mitt. Noen ting vil forandre seg med formasjonen vår. Vi har mange offensive spillere som kan score mål, vi har mange som kan bevege seg mellom motstandernes lagdeler. Men det er ikke lett, sier han og forklarer:

– Vi må endre litt på spillestilen vår. Vi kan ikke slå like mange innlegg som vi pleide å gjøre. Lewandowski var strålende med hodet også, ikke bare bena. Så noen ting kommer til å forandre seg. Men jeg er ikke redd. Jeg ser frem til å gå inn i en ny fase for Bayern München. Vi prøver å gjøre det best mulig og finne den beste formasjonen.

Ifølge Altschäffl går det mot at Sadio Mané, som har kommet fra Liverpool, kommer til å operere som en «falsk nier». Han påpeker at de tyske mesterne for øyeblikket fremstår svært uforutsigbare, og at dette paradoksalt nok kan bli deres styrke denne sesongen.

For City er situasjonen omvendt. Etter to sesonger der Pep Guardiola har operert uten tradisjonell spiss, kommer Haaland til å bli lagets referansepunkt på topp.

Den forrige klassiske nieren i City var Sergio Agüero, men han var en annerledes type enn 195 cm høye Haaland, som er en utypisk angriper etter Guardiola-standard.

– Jeg vil ikke snakke om City, men kanskje det er bedre for dem å spille med en klassisk spiss, for de har ikke vunnet de siste par årene, sier Nagelsmann til TV 2.

TV 2s ironi-radar var ikke god nok til å tolke om det var ment som en spøk, eller om Nagelsmann siktet til at City ikke har klart å vinne Champions League.

Bayern-ving og tidligere Guardiola-elev Kingsley Coman svarer slik på TV 2s spørsmål om hvordan han tror Haalands ankomst vil påvirke måten Manchester City spiller på:

– Jeg tror han kommer til å gjøre det bra. Han er en utrolig spiller. Premier League er en tøff turnering, men jeg er ikke bekymret for ham.

– City har ikke spilt med spiss siden Agüero, men det er et City-problem. Jeg snakker heller om Bayern-problemer, smiler Coman til TV 2.

Haaland fikk ikke debuten sin mot Club América natt til torsdag, men er aktuell for sine første minutter når Manchester City og Bayern München møtes på Lambeau Field i Green Bay natt til søndag.