USA-kommentator: – Oppgjøret må komme nå

En av de store spørsmålene etter gårsdagens høring i Kongressen, om stormingen av sammen bygning 6. januar i fjor, er om hva slags konsekvenser det vil få.

Mange tror Donald Trump ønsker å stille som presidentkandidat også i 2024.

USA-kommentator Eirik Bergersen mener at det som er på spill handler om noe mer enn konsekvensene for Trump selv.

– En ting er hva konsekvensene er for Donald Trump. En annen ting er hva konsekvensene er for amerikansk demokrati, forteller han.

– Må få harde konsekvenser

Leder for 6.januar-komitèen, demokraten Bennie Thompson fra Mississippi, sier at Trump må stilles til ansvar.

– Det må være ansvarlighet, ansvarlighet under loven, ansvarlighet overfor det amerikanske folket, ansvarlighet på alle nivåer.

Thompson forteller ifølge New York Times at han frykter hva som vil skje hvis Trump ikke stilles til ansvar for hva som skjedde 6. januar 2021.

– Hvis det ikke er noen ansvarlighet for 6. januar, for hver del av denne ordningen, frykter jeg at vi ikke vil overvinne den pågående trusselen mot demokratiet vårt. Det må få harde konsekvenser for de ansvarlige.

– Oppgjøret må komme nå

Eirik Bergersen mener også at oppgjøret må komme nå. og han tror det på et punkt ikke kan rettes opp.

– Hvis man ikke klarer å gjøre et politisk og juridisk oppgjør med dette, er det noe som vil være en varig skade for det amerikanske demokratiet.

Det er ventet flere høringer i september, og komitèen som arbeider med saken får inn tips og nye beviser kontinuerlig. Gårsdagens høring inneholdt blant annet et upublisert klipp av Trump som sjokkerte USA og verden.

– Må reagere

Bergersen mener også at det Republikanske partiet og USA må reagere nå, og ikke senere.

– Oppgjøret med Trump må gjøres nå. Alle bevisene er der. Vi vet at Trump gjorde det han gjorde i 187 minutter, nemlig ingenting.

Om Trump kan bli president igjen, sier Bergersen følgende.

– Teorietisk sett, selv om det høres utrolig ut, kan han bli det. Selv som kandidat får han en spesiell demokratisk beskyttelse, fortsetter Bergersen.

Kan Trump bli president igjen?

Han forteller også at Republikanerne vet at det er en utfordring å ha Donald Trump som presidentkandidat i 2024.

– Republikanerne at man burde ha en kandidat, og republikanerne vet hva som skjedde de 187 minuttene som stormingen pågikk.

Det de ikke ønsker seg, er at Trumps velgere skal forsvinne.

– Trump sine støttespillere et flertall av de Republikanske velgerne. Og blir disse borte, vet de at det tar et valg eller to før de er tilbake. Det er det kyniske maktspillet som skjer bak lukkede dører, mens Kongress-høringene pågår, avslutter USA-eksperten.