Sverige videre etter overtidsmål

Sverige - Belgia 1-0

Selv med koronasmitte i troppen var Sverige store favoritter i kvartfinalemøtet med Belgia.

Likevel var det ingen enkel oppgave å bryte den det solide belgiske laget. Selv om de hadde litt tur med VAR-avgjørelser klarte «underdogene» å holde tett i 90 minutter.

Men på overtid skulle de belgiske hjertene briste. En corner ble skrudd inn i feltet, og da keeper Nicky Evrard måtte gi en farlig retur var Linda Sembrant på plass.

Sverige kunne slippe jubelen løs etter å ha styrt kampen fra ende til annen. Den hardt kjempede seieren kan nemlig sies å være av den fortjente sorten.



– Ser ut som et bankran

Sverige tok oppskriftsmessig kontroll på kampen i EM-kvartfinalen mot Belgia.

Filippa Angeldal hadde flere muligheter til å sende «söta bror» i ledelsen, men hoppeslott-utleieren Evrard holdt tett i Belgia-buret.

Etter 25 minutter trodde hele Sverige-laget at de hadde tatt ledelsen. Emma Blackstenius ble spilt fri i bakrom og var iskald i avslutningsøyeblikket.

Problemet?

VAR skulle ta en titt på en mulig offside. Scoringen ble til slutt annullert, uten at alle var like imponert over det.

I NRK-studio mente Aleksander Schau at bildet ble stoppet på feil tidspunkt. Ifølge bildene de hadde foran seg skulle scoringen sannsynligvis stått.

– Hvis de har verdens beste teknologi må de få til bedre enn dette. Det her ser ut som et bankran fra 1987. Det er TV-messig sløyd av en tredjeklassing, sa Schau i NRKs pausestudio.

Dermed forble det målløst i første omgang.

Avgjørelse på overtid

De siste 45 fortsatt som de første. Våre naboer fortsatte å styre banespillet.

VAR skulle også i fokus igjen. Etter drøye timen ropte alle oppmøtte svensker på «hands» inne i Belgia-boksen. Situasjonen ble sjekket og nok en gang gikk avgjørelsen i Belgias favør.

Etter hvert dukket dukket også de ordentlige sjansene opp. Etter halvspilt omgang fikk Blackstenius heade upresset fra fire meter. Nok en gang sto hoppeslutt-utleieren i Belgia-målet vartet opp med en feberredning.

– Det er kvalitetsforskjell mellom disse lagene. Det er ikke lenge siden Norge slo dette belgiske laget 4-0, sa Carl-Erik Torp i kommentatorboksen.

Belgia fikk et par kontringer utover kampen, men klarte aldri å true det svenske målet. Etter 85 minutter hadde de ikke mer enn tre skuddforsøk. Til sammenligning hadde Sverige over 30.

Men på overtid klarte ikke Belgia og Evrard å holde buret stengt lenger. Real Madrid-spiller Kosovare Asllani prikket en corner inn i boksen. Da det første forsøket ikke snek seg inn, sto Sembrant klar og banken ballen opp i nettaket.

Sverige kunne slippe jubelen løs, mens belgiske spillere ble sittende med hodet i hendene.

Dermed er det svenskene som skal i aksjon i EM-semifinalen mot England tirsdag.