Funnet Freya - vil ikke si hvor hun er

Fiskeridirektoratet sitt oppsynsfartøy Rind fant på fredag hvalrossen på hemmelig sted.

– Det holdes hemmelig av hensyn til at det har vært så mye oppmerksomhet rundt Freya den siste tiden, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet til TV 2.

Aase sier Freya trolig har dratt til et nytt sted for å få fred, og nå håper Fiskeridirektoratet at også de kan få observert hvalrossen uten altfor mye oppmerksomhet fra skuelystne.

– De utsendte har sittet i en småbåt for å se hva Freya gjør og hvordan hun har det. Det ser ut som hun har det greit, sier Aase.

Aase sier Fiskeridirektoratet vil komme med mer informasjon om Freya og hvor hun er lørdag.

På spørsmål om Freya skal flyttes, svarer kommunikasjonsdirektøren at det fortsatt ikke er bestemt.

I løpet av helgen vil myndighetene avgjøre hva de skal gjøre med hvalrossen, ifølge Fiskeridirektoratet.