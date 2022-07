Vil ikke avsløre om stjernen blir klar til kvartfinalen: – Hun er en verdensklassespiller

Se Frankrike - Nederland lørdag fra 20.30 på TV 2 og TV 2 Play!

Miedema startet EM med å bli kåret til kampens beste spiller i 1-1-møtet med Sverige i gruppespillet.

Så testet stjernespissen positivt på koronaviruset i forkant av den andre gruppespillskampen mot Portugal og ble plassert i isolasjon. Hun mistet også oppgjøret mot Sveits.

Nederland kvalifiserte seg til kvartfinale som nummer to i gruppen uten 26-åringen, som var tilbake i trening tre dager før storoppgjøret mot Frankrike.

– Hun har gjennomført to økter og har én til foran seg, uttalte Nederland-trener Mark Parsons på pressekonferansen i forkant av nederlendernes siste treningsøkt på kamparenaen i Sheffield fredag.

Vivianne Miedema. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Ting ser OK ut for henne. Vi vet ingenting før vi har fullført den siste økten og er tilbake på hotellet. Vi tar en avgjørelse da, sa briten.

På Frankrikes pressekonferanse på samme sted to timer senere, fikk Frankrike-kaptein Wendie Renard spørsmål om nederlendernes hemmelighold.

– Jeg forstår at han ikke ønsker å avsløre noe, svarer Lyon-stjernen som selv tror Miedema ønsker å være i kamptroppen lørdag.

– Hun er en verdensklassespiller med mange kvaliteter. Hun kan holde på ball, men er også kapabel til å ta ut et helt lag på egenhånd. Defensivt må vi sørge for at ikke bare henne, men at ingen av de nederlandske spillerne får lett tilgang til målområdet vårt.

Renard og Frankrike imponerte i sin gruppe, blant annet med en knusende 5-1-seier over Italia.

Men franskmennene har også måttet tåle å miste sin stjernespiss Marie-Antoinette Katoto til en alvorlig kneskade.

– Alle vet at de har en sterk tropp og et godt lag. De har spillere som er raske og tekniske. Jeg er veldig imponert over dem, sier Groenen om lørdagens motstander.

De to lagene møtte hverandre sist i en treningskamp i Frankrike i februar. Den gang gikk «Le Bleus» seirende ut 3-1 av møtet.

– Vi kjenner Frankrike godt og de kjenner oss, sier trener Parsons.

– Da vi så dem mot Island, fikk vi bekreftet det vi erfarte i februar og det våre speidere har fortalt oss. Vi har vokst og vi har forbedret oss siden da, det har de også. Jeg gleder meg til kampen, sier den engelske treneren.

