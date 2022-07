Derfor var timingen ekstra viktig nå

Lørdag traff russiske raketter en havn i Odesa som er viktig for eksport av korn, ifølge ukrainske myndigheter.

Det skjer dagen etter at Ukraina og Russlan signerte en avtale som sikrer korneksport fra Ukraina via Svartehavet.

Krigen har ført til redusert korneksport fra Ukraina, verdens fjerde største hveteeksport-nasjon. Det har bidratt til frykt for en global matkrise.

– Avtalen vil komme land på randen av konkurs og sårbare mennesker som sulter til gode, sa FNs generalsekretær Antonio Guterres fredag.

Ønsker å normalisere situasjonen

Christian Smedshaug i AgriAnalyse, som jobber med spørsmål knyttet til landbruk og politikk, sier avtalen ikke kommer uventet.

ANALYTIKER: Christian Smedshaug i AgriAnalyse sier avtalen er viktig av flere årsaker. Foto: Aage Aune/TV 2

– Avtalen er vinn-vinn for begge parter. Dette vil også lette russernes egen eksport. Russland ønsker å normalisere situasjonen og er heller ikke tjent med uro i forholdet til importlandene i Midtøsten og Afrika, sier Smedshaug.

Avtalen innebærer blant annet at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner i Svartehavet. Smedshaug sier Russland også ønsker å sikre sin egen eksport via Svartehavet.

– Det sikrer handelsveier også for russisk korn, inntekter og at de ikke må overlagre årets avling, som ser ut til å bli god, ifølge Smedshaug.

Vekker reaksjoner

En talsperson for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa fredag at avtalen vil være enormt viktig for landets økonomi, skriver BBC.

Avtalen blir møtt med lettelse av verdenssamfunnet:

– Denne avtalen kan være til nytte for millioner verden over, sier EU-president Charles Michel på Twitter.

På den annen side, er noen også skeptiske til om avtalen faktisk vil bli fulgt.

– Jeg tror ikke jeg er alene i å stille spørsmål ved hvor mye korn som faktisk blir flyttet på, sier Michael Zuzolo, president i Global Commodity Analytic & Consulting.

Samtidig peker han på at det er tørke i deler av Europa og verden, noe som også kan føre til at prisene ikke faller veldig mye mer.

Fordømmer angrep

I en uttalelse, via talsperson Farhan Haw, fordømmer FNs generalsekretær António Guterres det russiske rakettangrepet mot den viktige kornhavnen i Odesa.

Guterres understreker at det er avgjørende at både Russland, Ukraina og Tyrkia holder sin del av avtalen som ble undertegnet fredag.

I avtalen er det slått fast at lasteskip med korn skal få sikker passasje gjennom Svartehavet. Det skal overvåkes og koordineres av en gruppe med base i Istanbul, som har representanter fra både Ukraina, Russland, Tyrkia og FN.

Representanter fra både FN og Tyrkia var til stede da de to landene undertegnet avtalen.

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømmer også angrepet og betegner det som forkastelig.

Stabiliserer kornprisen

Christian Smedshaug sier kornavtalen er viktig av flere årsaker.

– Det vil dempe utviklingen i den globale matkrisen, og avtalen sikrer trolig at Ukraina får en brukbar kornsesong neste år. Hvis de ikke hadde fått startet opp eksporten igjen, ville ikke Ukraina hatt lagringskapasitet for neste års sesong.

Smedshaug sier avtalen vil bidra til å stabilisere kornprisen og redusere sannsynligheten for en ny prisstigning.

IKKE MED DET FØRSTE: Christian Smedshaug tror det tar tid før den ukrainske korneksporten via Svartehavet er i gang igjen. Foto: Frank May

– Nå kan ukrainsk korn kanskje komme på markedet før juletider og den normale pristoppen etter jul. Avtalen er viktig for å unngå at man får en ny pristopp, som trolig er avverget nå om ting utvikler seg som planlagt.

Timingen er derfor god, sier Smedshaug. Men det vil ta en stund før Ukraina faktisk kan eksportere korn via Svartehavet, ifølge jordbruksanalytikeren.

– Nå skal det ryddes miner og settes opp et klart opplegg for hvordan dette skal gjennomføres. Eksportanleggene trenger en del reparasjon, og det vil ta tid.

Hveteprisen stuper

Etter at avtalen ble klar fredag, stupte hveteprisen. Den er nå lavere enn siden før Russlands krig i Ukraina startet.

I Chicago har prisen på hvete som leveres i september falt med 5,9 prosent. På Euronext falt den samme prisen med 6,4 prosent.

(TV 2/NTB)