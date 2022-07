Tett på USA-turneen: Helt Texas for Haaland

HOUSTON (TV 2): Puertoricaneren Francisco (27) har pyntet seg med et norsk flagg i håret for anledningen.

– Vi har fått den vakre vikingen på laget. Vi har Erling. Jeg har til og med begynt å fikse håret som ham. Han er min mann. Jeg elsker ham, sier han til TV 2.

Han har tatt turen fra nabobyen Austin til Houston for å delta på en ettermiddagsfest for Manchester City-fans før oppgjøret mot Club América i Texas-byen.

Sammen med flere hundre fans, i hovedsak amerikanere og meksikanere, drikker han øl til lyden av Manchester-bandet Oasis’ mest kjente låter.

De fleste er kledd i lyseblått. Og selv om drakten bare har vært til salgs i under to uker, er ingen spillere mer representert enn Erling Braut Haalands nummer ni.

For selv om USA fortsatt ikke er et «soccer»-land, har de fått med seg sagaen om den norske superspissen. Noe har skjedd med oppmerksomheten rundt Manchester City i sommer.

– Jeg kan snakke av erfaring. Jeg pleier å gå rundt i City-draktene mine. Ingen har noensinne sagt noe. Nå får jeg ofte kommentarer: «Dere har fått Haaland!» Ja, vi har Haaland. Vi har Erling. Vi har den beste. Og han skal knuse alle rekorder, sier Francisco.

Det er Haaland-feber i Manchester. Foto: Daniel Sannum Lauten

– En game-changer, skyter kompisen inn.

– En fullstendig game-changer.

Joaquin (30) har reist fra Nord-Carolina i håp om å få se sin nye helt i aksjon. Han har skaffet seg Citys hjemmedrakt med Haaland bakpå.

– Han kommer til å motbevise tvilerne. Alle sier han ikke passer Citys spillestil, men han kommer til å passe perfekt. Han er et beist. En anomalitet. En maskin, sier han.

– Hvordan reagerte du da han signerte?

– Jeg kunne ikke slutte å smile. Jeg var på jobb og smilte resten av dagen. Jeg brydde meg ikke om jobb lenger.

Lee Williams (55) går ikke bare i Haaland-drakt. Han har også tatt på seg vikinghjelm. City-supporteren trodde nordmannen kom til å «drikke sangria i Real Madrid», men ble desto mer positivt overrasket da han kom til favorittklubben.

Han har reist fra Dallas sammen med en gruppe City-supportere. Eve (41) er også en del av reisefølget. Alle har på seg drakt med klubbens nye nummer ni.

– Jeg visste ikke hvem han var før City kjøpte ham. Da begynte jeg å lese og se alt om ham. Jeg tenkte «oh my gosh!» Jeg kunne ikke tro det. Vi ventet til drakten hans med nummer ni kom ut, så bestilte vi med en gang, sier Eve.

Craig (51) er fra Manchester, men flyttet til Texas i 1999. Han hevder det var fordi han ikke taklet at Manchester United vant «The Treble».

– Nå har vi signert tidenes beste spiss. Og for 51 millioner pund! Han burde kostet minst 200 millioner pund, gliser han.

– Han smiler ikke mye, men han er en kul karakter.

Erling Braut Haaland er i USA på sommerturné med Manchester City. Denne uka besøkte han Houston i Texas. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Manchester-mannen sitter med samme følelse som mange andre i lokalet: At Haaland er brikken som mangler for endelig å vinne Champions League.

– Det er bare ett trofé vi ikke har vunnet. Hvis vi vinner det, er alt over. Du kan ta meg opp til himmelen når du vil.

Utenfor ølhagen står Andrew (25) med kompisgjengen. Han poserer med Haaland-drakt foran en Manchester City-logo som er malt på veggen med påskriften «City in the States».

Han har reist fra Jacksonville i Florida.

– En fantastisk spiller og en vidunderlig person, sier han om Haaland med et glis under den tykke barten.

Erling Braut Haaland er i USA på sommerturné med Manchester City. Denne uka besøkte han Houston i Texas. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Noen kilometer lengre vest befinner Manchester Citys spillerhotell seg.



Utenfor hotellet har flere titalls supportere stått i mange timer i over 40 varmegrader og ventet på å se stjernene gå den korte veien inn til spillerbussen, og kanskje få en autograf eller et bilde.

Interessen er stor foran årets sesong. Foto: Daniel Sannum Lauten

Politiet passer på. Foto: Daniel Sannum Lauten

Bussen går på tomgang mens en politimann fører en bombehund inn og ut av den for å forsikre seg om at spillernes sikkerhet ikke er i fare. En sheriff spankulerer inn og ut av porten mens hotellets sikkerhetssjef snakker med supporterne og oppfordrer dem til ikke å gjøre noe dumt.

– Da øker sjansen for at dere kanskje får en autograf, sier han.

Det er på The Post Oak Hotel at Uptown Houston at Haaland og resten av City-stjernene har innlosjert seg siden de landet lørdag kveld. Et vanlig rom koster rundt 8000 kroner, hotellet har fire restauranter, et storslagent «ball room» og en egen utstilling av luksusbiler.

Den norske 19-åringen Oscar Bobb er også med City-troppen på tur. Han forteller om kaotiske tilstander da laget landet i Houston.

Erling Haaland har funnet seg godt til rette. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Det er sykt å se, for du glemmer hvor store de er, sier han.

Siden lørdag har Haaland vært i sentrum av begivenhetene. Etter en uke uten trening med laget i Manchester gjennomførte han sine første økter i Houston – til enorm begeistring fra bekymrede fans som endelig fikk se de første treningsbildene av superstjernen.

NEDKJØLT: Erling Braut Haaland tar et isbad i Houston etter sin første Manchester City-trening. Foto: Getty Images

Haaland imponerte spesielt på sin første avslutningstrening, som ifølge Bobb skal ha gjort inntrykk blant de nye lagkameratene.

Søndag var Haaland på oppdrag hos NASA for å ta bilder og spille inn en reklamefilm for Citys nye bortedrakt. Kilder i klubben legger ikke skjul på at nordmannen har blitt deres mest attraktive frontfigur.

Og stjernestatusen til tross måtte han gjennom den tradisjonelle innvielsen foran lagkameratene. Han valgte en lidenskapelig fremføring av Enrique Iglesias-hiten «Hero».

– Han er ganske direkte i måten han oppfører seg på. Du blir vant til det, sier City-stjernen Jack Grealish til TV 2.

Han har filmet øyeblikket der Haaland takker for hvordan han har blitt tatt imot i troppen. «Oi, selvtillit», sier Kevin de Bruyne idet nordmannen reiser seg for å snakke.

– Takk, alle sammen. Jeg skal ikke være kjedelig. Takk, alle sammen, for en god velkomst. Jeg setter virkelig pris på det, fra fysioene, fra alle sammen. Jeg håper alle nyter dagen. Han kommer til å være skarp når han trenger å være det. «Let’s keep going», sier Haaland i klippet.

Så bryter City-stjernene ut i «Haaland, Haaland»-sangen som også har blitt en slager i garderoben til det norske landslaget etter jærbuens bragder.

I tillegg til spillere, trenere, medie- og markedsfolk reiser også to tidligere spillere med City-troppen: Pablo Zabaleta og Joleon Lescott. Begge sitter igjen med det samme førsteinntrykket etter å ha fått oppleve Haaland på nært hold.

– Han er mye større enn jeg trodde. Tilstedeværelsen hans er enorm, sier Lescott til TV 2.

– Jeg møtte ham for første gang på flyet hit. Han er så stor! Massiv! Jeg visste at han var stor, men når du ser ham på ekte, er det bare «wow!», sier Zabaleta.

Utenfor hotellet er også fansen i ferd med å få betrakte den høyreiste skikkelsen. Klokken er 18:28 lokal tid – halvannen time før kampstart – da Haaland og lagkameratene omsider kommer ut.

«Haaland! Vær så snill! Haaland!», roper en ung mann med Haaland-drakt.

Mange vil få med seg et glimt av Haaland. Foto: Daniel Sannum Lauten

Hovedpersonen ser konsentrert ut, holder blikket rett frem og går rett om bord i bussen, til stor skuffelse for de oppmøtte. Men de skulle få sitt senere på kvelden.

I korridorene på 70.000-seteren NRG Stadium i Houston står barn på rad og rekke i 100 meter. De har fått lov til å hilse på spillerne når de går ut for å varme opp.

Nå har alle kommet ut av garderoben unntatt én.

«Haaland, Haaland», roper barna. De har klart å overbevise vaktene om at det kommer én stjerne til, den de alle har ventet på. Men Haaland kommer ikke før de blir kommandert opp på tribunen igjen.

Det er knyttet store forventninger til Haaland. Foto: Daniel Sannum Lauten

Det var ingen overraskelse at Haaland ikke startet sommerens første treningskamp mot Club América. Han hadde tross alt ikke trent mange ganger med resten av laget. Men Manchester City opplyste om at han skulle være på benken, og de fleste forventet et innhopp.

Håpet forsvinner fort da Haaland omsider kommer ut av garderoben fem minutter før kampstart. Han går i hettegenser og sneakers og snakker engasjert med midtstopper Rúben Días, som er ute av kamptroppen på grunn av sykdom.

Han setter seg ved siden av benken, sammen med Días og medlemmer av støtteapparatet, og betrakter kampen avslappet. Like etter pause, da han dukker opp på de spektakulære storskjermene i arenaen, kommer kveldens største jubelbrøl. Det gjentar seg en halvtime senere da han dukker opp igjen.

Erling Braut Haaland er i USA på sommerturné med Manchester City. Denne uka besøkte han Houston i Texas. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Etter kampslutt deltar han i æresrunden rundt stadion med lagkameratene, han vinker opp til fansen, men sier ikke stort mens kameraene – inkludert TV 2s – følger ham tett. Hovedattraksjonen, skaden til tross.

Haaland er den nye store stjernen i Manchester City. Foto: Daniel Sannum Lauten

Haaland skal raskt ha kommet inn i varmen. Foto: Daniel Sannum Lauten

På grunn av den manglende spilletiden takker han nei da Bernardo Silva tilbyr ham å holde trofeet for seieren i «Copa de Lone Star».

Han takker også nei da han går gjennom pressesonen. Blikket er festet rett frem, ansiktsuttrykket lukket.

Fansen får likevel det de vil ha: Haaland stiller opp på 100-meter-autograf-og-selfie, beveger seg nærmest mekanisk fra person til person, uten å trekke altfor mye på smilebåndet.

Francisco er blant de heldige som får foreviget møtet.

I pressekonferanserommet er det én ting journalistene vil ha svar på fra manager Pep Guardiola. Sky Sports-journalist Ben Ransom får det første ordet og lurer på hvordan det går med formen til den nye stjernespissen.

– Han blir kanskje klar til neste kamp. Han har hatt litt problemer. Han får kanskje noen minutter mot Bayern. Vi får se utviklingen. Han trenger å trene nå, svarer Guardiola.

En spansktalende journalist spør også om Haaland-fraværet.

– Han har vært skadet en stund tidligere. Han har ikke trent mye med oss. Men han er klar snart. Om ikke mot Bayern, så mot Liverpool, og hvis ikke til første serierunde, sier City-manageren.

Hvor stor blir Haaland i City? Det er mange spente på. Foto: Daniel Sannum Lauten

Da TV 2 insisterer på å få en mer detaljert forklaring på hva slags «problemer» Haaland har slitt med, svarer Guardiola:

– Han hadde problemer forrige sesong med Dortmund. Vi prøver å håndtere det. Det er ikke et stort problem, absolutt ikke, men det er sesongoppkjøring og vi vil ta vare på dem. De må ikke bli skadet. Skal du komme tilbake, må du være frisk. Det er det vi er ute etter.

Når «oksen fra Jæren» omsider slippes løs, står to superstjerner klare til å fôre ham:

– Han kommer til å være skarp når han trenger å være det, sier Kevin de Bruyne til TV 2.

– Så fort han blir helt frisk, blir han helt ustoppelig, spår Jack Grealish.

Trolig kommer de første minuttene mot Bayern München natt til søndag i Green Bay. Men signingsferden har startet for lengst.