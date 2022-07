Schumachers tidligere manager: – Hører bare løgner

Willi Weber var Michael Schumachers manager gjennom store deler av tyskerens profesjonelle karriere.

Nå skal han ha kommet på kant med familien til den sjudoble verdensmesteren.

80 år gamle Weber innrømmer at han fortsatt er «sur» for at han ikke har fått ta del i Schumachers liv siden den dramatiske ulykken i 2013.

– Jeg prøvde å kontakte Corinna (Michaels kone) hundrevis av ganger, men hun svarte meg aldri, sa Weber i et intervju med Gazzetta dello Sport.

– Så ringte jeg Jean Todt (tidligere Ferrari-sjef). Han sa at «det var for tidlig». Dagen etter ringte jeg igjen, og ingen svarte.

Schumacher skadet seg stygt på en skiferie i de franske alpene sammen med sin sønn. I et halvt år lå han i koma på sykehuset.

Kun hans aller nærmeste vet hva som nå er status for 53-åringen.

– Redd jeg vil avsløre sannheten

– De fortsatte å fortelle meg at det var «for tidlig». Nå er det for sent. Det har gått ni år. Kanskje det er på tide å si det som det er, fortsetter Weber.

80-åringen har uttalt at Schumacher «var som en sønn for ham», men familien til Formel 1-legenden virker han ikke å ha mye til overs for.

– Siden den gang har vi bare hørt løgner fra dem.

Dette er ikke første gang den tidligere manageren uttaler seg om forholdet med Corinna Schumacher. I en dokumentarfilm om Michael Schumacher fra 2019 snakket han også ut om deres trøblete forhold.

Michael Schumacher sammen med konen Corinna. Foto: Jens Kalaene

– Hun er helt sikkert redd for at jeg skal se hvordan det går med ham, og avsløre sannheten, sa Willi Weber den gang, ifølge Aftonbladet.

– Ser løp med ham

Samtidig har det kommet ut flere positive nyheter om tilstanden til Formel 1s kanskje største ikon.

Blant annet tidligere Ferrari-sjef Jean Todt har den siste uken snakket ut om møtene med sin tidligere kollega.

– Jeg savner ikke Michael, jeg ser ham. Ja, det er sant. Jeg ser løp med Michael. Men selvsagt, jeg savner vel det vi pleide å gjøre sammen, sa Todt til RTL.

Dermed tyder mye på at Michael Schumacher har sett sin sønn, Mick, i Formel 1. Sønnen er blitt 23 år og kjører for det amerikanske laget Haas.

Jean Todt og Michael Schumacher jobbet sammen i ti år. Foto: Luca Bruno

Den siste tiden har Schumacher jr. vært i strålende form. Før løpet på Silverstone hadde Mick aldri vært blant de ti beste.

Men i England endte han på en åttendeplass. Helgen etter forbedret han seg ytterligere, og kjørte inn til en imponerende sjetteplass.