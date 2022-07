22.juli-markering på Utøya: – Folk er redde

Saken oppdateres.

Fredag er det elleve år siden 77 personer ble drept under terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya.

Minnemarkeringen på Utøya startet klokken 16. Det vil bli fremført musikk og taler.

Navnene til de omkomne skal også leses opp. AUF, Ap, statsminister Jonas Gahr Støre og støttegruppen 22.juli skal deretter legge ned kranser ved kaia til minne om de omkomne.

– Kjære alle sammen, takk til alle som er samlet. Det er så fint å samles på utøya, spesielt på dager hvor vi minner om noe så vondt som 22.juli er det godt å være sammen, innleder statsminister Jonas Gahr Støre i sin tale.

TALE: Jonas Gahr Støre på talerstolen 11 år etter terroren. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Han takker støttegruppen 22.juli og jobben de gjør.

– Jeg vet det koster, men jeg vet det gir mening å være der for så mange. Jeg er glad for at regjeringen har satt av penger slik at arbeidet i støttegruppa kan bli systematisert. Det er et viktig bidrag for samfunnet vårt.

– Folk er redde

Støre trekker i sin tale også frem skytingen i Oslo i juni, hvor to personer ble drept og 10 personer alvorlig skadet.

– Skytingen rammet hele det skeive miljøet i Norge. Folk er redde, utrygge og urolige, sier Støre.

– Jeg tror vi alle kjenner på det, godt inn i sommeren 2022, vi lever i en tid med store forandringer. Det er krig i Europa, bygninger ødelegges, kornavlinger holdes tilbake og mennesker er på flukt.

MINNEMARKERING: Tidligere Ap-politiker Jens Stoltenberg til stede under elleveårs-markeringen på Utøya. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kunnskapsminister Tonje Brenna overlevde terrorangrepet på utøya for elleve år siden. Fredag er hun til stede på øya i forbindelse med elleveårs-markeringen.

– Dagen minner oss om det vanskeligste vi har opplevd. Det er alltid fint å komme tilbake til Utøya. Øya bærer dobbeltheten med seg, både det vanskelige, men også håpet. Det er en dag til ettertanke, og hvor vi minnes de vi savner, sier hun til til TV 2.

Regitze Schäffer Botnen i Støttegruppen 22. juli sier i sin tale at det er like viktig å minnes terrorangrepet i år som i fjor.

– Vi skal aldri tillate oss å glemme. Vi er her tross all lidelse og smerte, og fordi vi vil fortsette å samles på Utøya. For å lære og får gjøre det vi gjorde for elleve år siden – å være på sommerleir, sier Botnen i sin tale.

Leder i AUF, Astrid Hoem, holdt også tale:

FØLELSELADD: Leder i AUF, Astrid Hoem, under sin tale. Foto: Jonas Been Henriksen

– Vi visste ingenting om at noen av oss skulle dø. I årene som har gått har vi samlet oss i denne bakken for å minnes, men det er fortsatt vondt å vøre her uten dem. Vi er mange som bærer historien om dem med oss hver dag. Historien om en bestevenn som ikke er her mer, enn forelskelse som aldri ble noe mer, en datter eller en sønn som aldri ble eldre, innledet Hoem.

Artist Daniela Reyes fremførte sin egen låt, «Usikker Musiker», under starten av markeringen:

Tidligere fredag holdt statsminister Jonas Gahr Støre en tale under en minnemarkering ved regjeringskvartalet.

– Sorgen preger oss fortsatt. Jeg vil at dere skal vite at vi tenker på dere og føler med dere, sa Støre da han talte til overlevende, pårørende og en rekke statsråder under markeringen.