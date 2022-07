Slåsskamp etter fotballkamp i Sverige

Hendelsen skal ha oppstått etter en kamp som ble avgjort på straffekonkurranse i Gothia cup på Slottsskogsvallen i Gøteborg.

– Flere personer har rømt fra stedet, sier Anna Göransson, pressetalsperson i Politiregion Vest til Expressen.

Vinnerlagets feiring etter straffekonkurransen skal ha gjort motstanderlaget opprørt.

– Det var et slagsmål på stedet og politiet ble tilkalt. Flere er involvert og vi fikk beskjed om at det også var behov for ambulanse. Men foreløpig er det ikke behov for ambulanse da skadene er lettere, sier Göransson.

Et vitne som Gøteborg-Posten har snakket med beskriver hvordan han opplevde hendelsen.

– Det er forferdelig. Det er fotball, det skal ikke skje på en fotballbane. Du er her for å ha det gøy og ikke for å fortsette å sparke folk som er nede, sier personen og fortsetter:

– Det hører ikke hjemme her. Det er forferdelig. Det er foreldre som gråter og blir sparket i ansiktet. De kan ikke gjøre noe.

Etter en stund skal det ene laget ha forlatt området og situasjonen roet seg igjen.