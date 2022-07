Van Aert avfeier belgiernes drøm

Wout van Aert har hjulpet Jonas Vingegaard på vei mot gul trøye i Tour de France, men mange begynner å lure på om den belgiske stjernen faktisk kan utfordre Vingegaard og Tadej Pogacar.

Van Aert klatrer så bra i fjellene at det nå spekuleres på om han kan kjempe i Tour-sammendraget om han bestemmer seg for det.

– Bygg et lag rundt van Aert, og han kan få til hva som helst. Han ligger foran mot de beste klatrerne i verden. Setter du et topplag rundt ham, vinner han Touren, sier tidligere proffsyklist Nico Mattan på TV-programmet «Vive le Vélo», gjengitt av Sporza.

– Hvis Bradley Wiggins kunne vinne Touren, hvorfor kan ikke Wout van Aert gjøre det? skriver Het Laatste Nieuws-kommentator Marc Ghyselinck.

– Hvis Wout syklet for seg selv i år, tror jeg han ville blitt nummer tre. Geraint Thomas er der, men han var aldri enn Wout i denne Touren, sier Intermarché-Wanty-Gobert-rytter Jan Bakelants til Sporza.

– Perfekt som han er

Lance Armstrong tok opp det samme i podkasten «The Move».

– Jeg tror han kan vinne Touren en dag, sier den dopingavslørte amerikaneren.

VINGEGAARD-HJELPER: Wout van Aert jubler for Jonas Vingegaards seier opp Hautacam på 18. etappe. Van Aert ble nummer tre på etappen etter å ha sittet lenge i brudd. Foto: Thibault Camus / AP

– Jeg veide 74 kilo i starten av Touren, og falt deretter til 72,5 kilo, som fortsatt var ganske tungt for en sammenlagtrytter. Med van Aert ville det vært 76-77 kilo. Han er veldig Miguel Indurain-aktig. Han er god på tempo og har kraften til å sykle oppover i et stabilt, godt tempo. Det er akkurat som Miguel, fortsetter han.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes håper Wout van Aert fortsetter å være allsidig.

– Van Aert er perfekt som han er. Det er klart det hadde vært veldig gøy å se ham prøve. Det hadde vært utrolig spennende, men jeg tror ikke van Aert hadde klart å være på podiet hvis han hadde kjørt for egne sjanser. Det blir for lange fjell for mange dager på rad etter hverandre, sier Drivenes i TV 2s Tour de France-studio.

Her holder Wout van Aert på å krasje med en følgebil

– Hvis han hadde gått inn for sammendraget, måtte han gjort en del endringer med treningen og som type, og det ville gått ut over andre kvaliteter. Det er ikke sikkert det ville vært like gøy for oss som ser på, fortsetter Drivenes.

Avvises av van Aert

Da Wout van Aert ble spurt om han vurderer å jakte på gul trøye i fremtiden, var han rask med å påpeke at det drikkes alkohol under det belgiske TV-programmet «Vive le Vélo».

– Da kommer du med slike uttalelser ganske fort, sier han til Sporza.

27-åringen avviser at det er aktuelt å bli sammenlagtrytter.

– Her får vi årets idrettsøyeblikk

– Folk må være fornøyd med hvordan det går her og nå. Det er den jeg er. Jeg kan ikke ønske meg mer enn enn hvordan det går for tiden, sier van Aert, som har blitt vant til å få spørsmålet om sammendraget.

– Hvis jeg kan kombinere forskjellige ting, er jeg glad, sier han.

Landsmann Yves Lampaert skulle gjerne sett at van Aert heller går for sammenlagtseirer.

– Hvis han konsentrerer seg om Touren, vil jeg få mindre problemer med ham i klassikerne, sier Lampaert til Sporza.

Lørdag er det en flat tempoetappe i Tour de France. Wout van Aert er selvsagt en av favorittene til å vinne. Han står fra før med to etappeseirer i årets Tour de France, samt den grønne poengtrøyen.

Se 20. etappe på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 13.00.