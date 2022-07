Mads Hansen syk: – Alt tyder på salmonella

Det kommer frem i et innlegg Mads Hansen (38) selv har lagt ut på Instagram.

– Hvis du skal rett fra Spania til hyttetur, og er mer gira på å se vegger, tak og do enn sol de neste ukene, vil jeg på det sterkeste anbefale kombinasjonen kylling curry x røkelaks x kyllingsalat på veien hjem. står det under et bilde av programlederen i senga.

Til God kveld Norge forteller Hansen at han ikke har vært hos lege, men at alt tyder på at det er den smittsomme magetarminfeksjonen salmonella. Smitten skjer vanligvis gjennom matvarer, som oftest kjøtt.

– Har vel vært dårlig i 9-10 dager nå, sier 38-åringen.

Det høres imidlertid ut som at han er på bedringens vei, da han forteller at i dag er første dagen hvor formen virker å være hakket bedre.

Den tidligere fotballspilleren la opp i 2018. Etter fotballkarrieren har han blitt mer og mer synlig på TV-skjermen. Han er kanskje spesielt kjent som VGTV-profil i programmet «Spårtsklubben», i tillegg til at han har vært programleder i blant annet «Farmen». Til høsten skal han lede et helt nytt program på TV 2 kalt «Forræder».