Flyselskap fikk nok - sendte av gårde «spøkelsesfly»

Gleden over sommerferie har for mange reisende blitt byttet ut med flystreiker, lange køer og bagasje som aldri kommer frem.

Etter flere uker med kaos fikk et flyselskap nok av de gjentatte problemene på Heathrow flyplass, ifølge CNN.

Den «kreative» løsningen for Delta Airlines ble å sende av gårde et «spøkelsesfly».

Fikk beskjed om å redusere passasjerer

Den store bemanningsmangelen på flere av verdens flyplasser har ført til at flyselskapet Emirates har døpt krisen om til «Airmageddon», mest sannsynlig oppkalt etter katastrofefilmen «Armageddon» fra 1998.

Som svar på de enorme mengdene av mistet eller forsinket bagasje, ba myndighetene om at flyselskapene måtte redusere antall passasjerer på den britiske flyplassen, som er en av verdens travleste.

Derfor ble Delta Airlines nødt til å ta grep.

– Et Delta-team jobbet med en kreativ løsning for å flytte forsinket bagasje fra London-Heathrow 11. juli, etter at en regelmessig ruteflyvning måtte kanselleres på grunn av begrensninger i flypassasjervolumet, heter det i en uttalelse fra flyselskapet.

Rundt 30.000 avganger avlyst

Selskapet så seg derfor nødt til å sende av gårde et «spøkelsesfly», altså et fly uten noen passasjerer, for å hente rundt 1000 kofferter og fly dem tilbake til USA.

Flere passasjerer har delt bilder av bagasjekaoset på sosiale medier.

Heathrow have invented a new game where you have to climb over loads of luggage in order find your own. pic.twitter.com/SgBpwMpQnH — Christian Mitchell (@MitchellCMM) July 14, 2022

Et fly med under 10 prosent av setene sine fylt opp regnes som «spøkelsesfly». De blir stort sett brukt av flyselskapene for å opprettholde avgangstider på en flyplass, hvor det i flere tilfeller er pålagt at flyselskapene skal fly et bestemt antall flyvninger for å beholde plassene sine, såkalte «slot-tider».

Hittil har nesten 30.000 flyvninger til, fra eller innenfor USA, blitt avlyst som følge av de store bemanningsproblemene, ifølge CNN.

Flyselskapet Delta rapporterer om store kostnader tilknyttet flykaoset og unnskylder overfor sine passasjerer.

– Jeg vil takke kundene våre for deres tålmodighet og forståelse, mens vi jobber med å gjenopprette tilliten til Delta, sa Delta-sjef Ed Bastian under en samtale med investorer onsdag.