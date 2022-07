Angrer på utbrudd: – Jeg sa veldig uhyggelige ting

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Team BikeExchange-Jayco-rytter Jack Bauer krasjet stygt med en lagbil fra UAE Team Emirates på 18. etappe i Tour de France.

I etterkant var det en rasende Bauer som delte ut flere skyllebøtter mens han gikk rundt i veibanen.

– Jeg er litt temperementfull. Jeg skulle bare holdt det for meg selv. Jeg sa veldig uhyggelig ting, sier Bauer til dansk til TV 2.

ANGRENDE: Jack Bauer har godt plastret da han kom i mål på 18. etappe i Tour de France. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Bauer kom seg tilbake på sykkelen og fullførte etappen.

– I slike øyeblikk er jeg faktisk mer irritert på meg selv enn noen andre. Jeg skulle ikke latt det gå ut over dem som var rundt meg, men det gjorde jeg. Jeg skal lære meg å holde munn, sier 37-åringen.

Bauer tar på seg deler av skylden for uhellet. Den belgiske TV-kanalen Sporza skriver at de ikke får stille med motorsykkel på 19. etappe, da Nils Eekhoff krasjet med dem like i forkant av Bauers kollisjon. Det gjorde at UAEs bil bråbremset like foran Bauer.

Sporza fikk heller ikke fullføre torsdagens etappe etter uhellet.

– Jeg har kun slått albuen min litt. Jeg har lært at bakenden på en bil kan være myk. Den er mer bøyelig og ødelegger langt mindre enn veien hvis man blir truffet, sier veteranen fra New Zealand.