Spurterne snytt for Tour-sjanse: – En gedigen bombe

Det var ventet å bli en mulighet for Alexander Kristoff og de andre spurterne i Tour de France-feltet på 19. etappe til Cahors, men Christophe Laporte snøt sirkusets raskete menn for muligheten.

Jumbo-Visma-rytteren gikk til med én kilometer igjen og holdt unna alt av konkurrenter. Dermed tok han sin første etappeseier i Tour de France – og den første seieren til en fransk rytter i årets utgave.

– Det er en gedigen bombe, men det er en veldig kul bombe, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche på bildene av Laporte som også virket å være smått sjokkert over at han tok etappeseieren.

Jesper Philipsen ble nummer to, mens Alberto Dainese fulgte på tredjeplass.

– Det oser bløff av Dag Otto!

– Jeg har vanskelig for å tro det. Jeg fatter det fortsatt ikke helt, sier Laporte i seiersintervjuet.

– Laget ga meg tilliten i dag. Jeg fikk beskjed om at det var opp til meg. Det var første gang siden Paris-Nice. Det var en flott mulighet å få. Målet var å sikre Jonas (Vingegaard) innenfor trekilometersmerket. Etter det fikk jeg klarsignalet, sier Laporte.

– Litt for mye opp og ned

Alexander Kristoff kom på 15. plass.

– Det ble litt for mange rundkjøringer. Det var litt for mye opp og ned i fart. Det pleier å drepe meg. Da blir jeg litt for tung. Det er bedre hvis det er tung fart. Jeg var rimelig sluttkjørt. Jeg prøvde å dra med meg farten ved å komme bakfra, men så var det for langt frem. Da stivnet jeg, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff hadde trodd Wout van Aert skulle være Jumbo-Vismas mann.

Kristoff til TV 2: – Det pleier å drepe meg

– Christophe Laporte er sykt sterk, og han har hatt en veldig god sesong i år, så når det ble kjørt såpass hardt på slutten, var det ikke så rart, men det var overraskende at det var ham og ikke mannen i grønt (Wout van Aert), sier Kristoff om fredagens seierherre.

Fem av 19 for Jumbo-Visma

Med drøyt 30 kilometer igjen til mål kom Alexis Gougeard, Fred Wright og Jasper Stuyven av gårde etter at det opprinnelige bruddet hadde blitt hentet.

Den sterke trioen fikk en ledelse på om lag et halvt minutt, men de ble hentet med én kilometer igjen. Da kom Christophe Laporte opp, blåste forbi og tok etappeseieren.

– Det var ganske uventet. Wout sa han ikke skulle spurte, så jeg tenkte at en pallplass for Laporte ville vært fint. Noen ganger vet han ikke hvor sterk han er. Han har hatt stor utvikling, han er supersterk. Jeg er høyt oppe, sier lagkompis Nathan van Hooydonck til TV 2.

– Det har vært et vilt Tour de France, sier Wout van Aert til TV 2.

Ny Tour de France-etappe stoppet av demonstrasjon

Jumbo-Vismas triumfferd

Jumbo-Visma har vunnet fem av 19 etapper i årets Tour de France. I tillegg sitter de med leder-, poeng- og klatretrøyen.

– I dag konserterte vi oss fullt og helt om å holde Jonas (Vingegaard) borte fra trøbbel. Det ble ikke så mye vind som fryktet, men det var fortsatt en ekkel dag. Wout sa han hadde trøtte bein, så da sa vi at Christophe kunne ta spurten hvis Jonas var trygt inne på de siste tre kilometerne. Vi visste at han kunne gjøre det bra med frihet, og han tok vare på sjansen. Det er fantastisk, sier Jumbo-Vismas sportsdirektør Grischa Niermann til TV 2.

Tadej Pogacar (!) forsøkte å angripe den gule trøyen til Jonas Vingegaard med om lag 30 kilometer igjen, men forsøket ble raskt nøytralisert av Wout van Aert og Jumbo-Visma. I den kaotiske avslutningen ble det først meldt at Pogacar hadde tatt fem sekunder på Vingegaard, men tiden er siden rettet tilbake til 3.26.

– Jeg har en god margin. Jeg skal selvfølgelig kjøre mitt beste i morgen. Forhåpentligvis er det nok, sier Jonas Vingegaard til TV 2.

