Bildet går verden rundt

En ødelagt far kneler over sønnen sin, som ligger død på bakken i Kharkiv. Den 13 år gamle gutten døde under et rakettangrep mot byen for bare to dager siden.

Selv om sønnen er dekket av et blodrødt teppe, så stikker den lille hånden ut og ligger helt stille på farens kne.

En sørgende far holder et godt grep rundt sønnens hånd, og soldaten ved siden av holder et godt grep rundt hånden til en sørgende far.

De hjerteskjærende bildene går nå verden rundt, og er gjengitt av flere medier, blant annet The Telegraph og Reuters.

– Forferdelig

Den 13 år gamle gutten skal ha ventet på en buss i det angrepet skjedde og faren ble observert sittende hos sønnen i over to timer, helt til den døde kroppen ble hentet.

Hans andre datter på 15 år skal også ha blitt skadd i angrepet, som drepte tre mennesker.

Dagen etter smalt det igjen, og to mennesker til måtte bøte med livet.

– Dette er nok en forferdelig terrorhandling fra russerne, skrev guvernøren i Kharkiv, Oleh Synehubov, på meldingstjenesten Telegram.

Kollapset av synet

Vitner til hendelsen beskriver det grusomme øyeblikket i det byen ble truffet.

– En venn av meg gikk mot busstoppet. Senere fortalte han oss: «Jeg så mennesker falle døde ned på bakken, og jeg kollapset av synet», sier et vitne til den russiske utgaven av Radio Liberty.

Kvinnen sier det er femte gangen hun opplever angrep i umiddelbar nærhet av huset hennes.

De andre to døde skal ha vært et eldre ektepar, ifølge nyhetsbyrået.

– 19 personer er såret, deriblant et barn. Dessverre er tilstanden alvorlig for fire personer. To er døde, skrev guvernør Synegubov på sosiale medier torsdag.