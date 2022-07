Må be fremmede om penger til tannbehandling: – Det er ydmykende

Flere spør om penger på Spleis til å betale tannlegeregningene sine. Svend Litsheim (40) mangler 180 000 kroner for å få smilet tilbake.

– Jeg hadde så tannverk at jeg nesten stanget hodet i veggen, forteller Svend Litsheim.

Det var da han skjønte at han ikke hadde annen utvei enn å opprette en Spleis.

Det satt langt inne for 40-åringen. Det å trygle om penger fra fremmede beskriver han som «det laveste han kunne synke.»

– Det er ydmykende. Jeg måtte krype til korset i ren desperasjon, sier han.

BER OM HJELP: Svend Litsheim får ikke støtte av staten til å betale for nødvendig tannbehandling. Nå ber han fremmede om hjelp. Foto: Penelope Larsen / TV 2

– Helt ekstremt

Svend mangler mange av tennene.

I slutten av tjueårene fikk han påvist refluks, en sykdom som produserer mye syre i halsen og gjør store skader på tennene.

– De siste ti årene har det begynt å falle ut flere og flere biter av tennene, og de siste årene har det vært helt ekstremt, forteller han.

Helt siden sykdommen begynte å angripe tennene, har han prøvd å fikse tennene, ett tannproblem av gangen.

– Når jeg har hatt penger så har jeg prøvd å fikse der jeg har vondt.

Men skadene har bare blitt større og større.

Det nyeste kostnadsoverslaget fra tannlegen viser en prislapp på nesten 180 000 kroner.

SMERTEFULLT OG SYNLIG: Tannskadene er så store at Svend ikke vet hva han skal gjøre lenger. Foto: Penelope Larsen / TV2

Må ta regninga selv

– Jeg har rett og slett ikke råd til å fikse det.

– Jeg skal betale strøm, husleie og alt annet. Så sitter jeg der da, med store smerter, uten at jeg kan gjøre noe med det, forteller han.

I Norge regnes ikke tennene som en del av kroppen, og utgifter knyttet til tannbehandling blir derfor ikke dekket av velferdsstaten.

Voksne må som hovedregel betale utgiftene selv.

– For meg er det helt uforståelig. Jeg skjønner ikke at det ikke kan være en del av helsereformen, sier Svend.

I noen få tilfeller kan man få dekt deler av tannlegeutgiftene gjennom folketrygden via Helfo. Det kan være om skadene skyldes en sykdom.

Tannskadene som følger av reflukssykdommen til Svend blir kun delvis dekket av Helfo dersom det er alvorlig skade på tennene, men ikke hvis tennene faller ut.

Siden Svend startet å få problemer med tennene for 13 år siden, har han kun fått delvis refusjon fra Helfo etter én behandling.

De 180 000 kronene som skal til for å fikse alle tennene, må Svend derimot bla opp fra egen lomme.

HJELP: Mange ber om pengehjelp fra fremmede for å betale tannlegeregningene. Foto: Skjermdump / Montasj

Fanget i smertene

Tannproblemene til Svend har blitt så omfattende at de har tatt over livet hans. Nå har han sykemeldt seg fra jobb.

– Jeg har så store helseplager. Det er ofte at jeg ikke får sove om nettene, forteller han.

Litsheim føler seg fanget i smertene, og ikke minst skammen av at andre kan se at han mangler tenner.

De siste årene har det blitt så ille at han har begynt å isolere seg fra omverdenen.

– Jeg vil ikke ut. Før var jeg veldig omgjengelig og ute og fant på ting, men nå bare står jeg med hendene foran munnen når jeg snakker med folk, fordi selvbildet er så dårlig, forteller han.

SKAMFULL: Svend prøver ofte å skjule tennene med hånda når han møter folk. Nå vil han ha livet sitt tilbake. Foto: Penelope Larsen / TV2

– Jeg hadde fått livet tilbake

Tannbehandlingen med prislapp på 180 000 kroner kan Svend bare glemme. På Spleis har han satt pengemålet på 40 000 kroner.

Det skal dekke tannbehandling i utlandet.

– Jeg måtte bare sende ut den spleisen i håp om å kanskje komme meg ut til utlandet. Der har du hvert fall mulighet til å få fikset alle tennene samtidig og at det varer en stund, forteller han.

– Hva ville det betydd for deg å få smilet tilbake?

– Det hadde snudd om på hele livet mitt. Jeg hadde blitt mer sosial og omgjengelig. Jeg hadde rett og slett fått livet tilbake igjen.

– Et hull i velferdsstaten

Flere politikere har tatt til orde for en tannhelsereform. Stortingspolitiker for Rødt, Seher Aydar, mener det er langt på overtid.

– Det er et stort hull i velferdsstaten som vi må dekke, sier Aydar.

Hun mener at tannhelseutgiftene burde bli dekket av staten, på lik linje med andre helseutgifter.

ET HULL I VELFERDSSTATEN: Seher Aydar i Rødt er redd for økningen i de sosiale forskjellene. Hun mener at tannhelsen er et stort hull i velferdsstaten. Foto: Ole Berg-Rusten

– Det er ingen grunn til at tennene ikke skal være en del av kroppen, forteller hun.

Aydar forstår at det er ubehagelig for folk å be om penger til tannlegeregninger på Spleis.

– Det ubehaget er det oss politikere som burde ha. Det er politikerne som har tvunget folk ut i den situasjonen, mener hun.

Hun sier at det er fint at mange bidrar og støtter innsamlingene, men at det ikke burde være opp til enkeltpersoner om de har lyst til å være snille og bidra.

– Det burde være en rettighet som vi alle har, som med andre tjenester, sier hun.

Ønsker offentlig finansiering

– Det å ha tenner å smile med gir selvtillit og er viktig for å kunne fungere sosialt, forteller president i Den norske tannlegeforeningen, Heming Olsen-Bergem.

OFFENTLIG FINANSIERING: President i Den norske tannlegeforeningen, Heming Olsen-Bergem, ønsker at det offentlige skal ta større ansvar for tannhelsen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han forteller at Den norske tannlegeforeningen har ønsket at tennene og munnen skal likestilles med resten av kroppen i all tid.

De vil ha ny lov om tannhelsetjenesten og ny forskrift i folketrygden.

– Det bør være en betydelig større offentlig finansiering av tannhelse på lik linje med resten av helsevesenet, sier Olsen-Bergem.

Han forteller at det kan oppstå flere fysiske utfordringer ved å mangle tenner, som problemer med å spise. I tillegg til dette tror Olsen-Bergem at det kan føre til psykiske problemer, og gjøre det utfordrende å delta i sosiale settinger.

– Det viser tydelig at man ikke har råd til den standarden som samfunnet har satt.