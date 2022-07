Gutt (12) døde: Etterforskes som ulykke

En 12 år gammel gutt døde etter en båtulykke utenfor Kråkeneset i Bømlo kommune onsdag.

I en oppdatering fredag formiddag deler politiet flere detaljer rundt hendelsesforløpet.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som har skjedd, skriver politiet i en pressemelding.

De legger til at etterforskningen fremdeles er i en innledende fase.

– Dette er en tragisk hendelse, og politiet etterforsker saken som en ulykke. Politiet har nå fokus på å kartlegge hendelsesforløpet, sier avsnittsleder for etterforskning ved Stord politistasjon, politioverbetjent Trond Atle Sjøvold.

Politiet har avhørt vitner og undersøkt stedet. Båten som var involvert i ulykken, er sikret for videre undersøkelser.

Til tross for nye detaljer, er politiet tydelige på at det er for tidlig å dra noen konklusjoner i saken og vil jobbe videre med både taktiske og tekniske etterforskningsskritt.

Politiet fikk melding om at en gutt var havnet i sjøen klokken 16.18 torsdag. Etter å ha fått gutten opp av vannet, ble han fløyet til Haukeland sykehus, men livet sto ikke til å redde.