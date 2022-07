Britisk prest hadde sex med støvsuger i kirken

Den pensjonerte presten John Jeffs (74) som arbeidet i en baptistkirke i Northamptonshire i England, ble bokstavelig talt tatt med buksene nede i september 2020.

Iført bare knestrømper, skal 74-åringen ha stått i et mørkt hjørne og penetrert en støvsuger av modellen «Henry the Hoover» – som er særlig kjent for å ha sterk sugeevne og et påmalt, blidt utseende.

Underveis i den intime akten skal presten ha blitt oppdaget av en kirkegjenger som skulle delta i en samtale om Asperger syndrom, ifølge The Independent.

Jeffs skal likevel ha fortsatt støvsuger-samleiet til tross for at han ble tatt på fersken.

Følte seg «uskikkelig»

I juli måned, snart to år etter den pinlige hendelsen, forsøkte Jeffs å nekte for hva han hadde gjort med støvsugeren under rettssaken i Northampton Magistrates’ Court.

Bakgrunnen for prestens handling skal ha vært psykiske og fysiske helseplager.

Jeffs' forsvarsadvokat forklarte i retten at 74-åringen fremdeles slet med tapet av kona si i ung alder, og at han var sterkt plaget med smerter grunnet ubehandlet diabetes og generelt dårlig helse.

Videre skal briten ha sagt til politiet at han gjorde det fordi han følte seg «uskikkelig».

Straffet

Jeffs ble til slutt funnet skyldig i blotting, og ble plassert på den lokale listen over sexforbrytere. I tillegg ble 74-åringen dømt til å betale 845 britiske pund, noe som tilsvarer rundt 10 000 norske kroner.

Presten måtte også ut med 200 pund, noe som tilsvarer nærmere 2400 norske kroner, i erstatning til vedkommende som bevitnet ham med støvsugeren.