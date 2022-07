Fotballryktene: – Tar overraskende spissvalg

Luis Suárez på vei til moderklubben, mens Erik ten Hag tar overraskende spissvalg. Her er fredagens fotballrykter.

Tyske Sky melder at Borussia Dortmund vurderte å gi klubbløse Luis Suárez (35) et kontraktstilbud.

Sébastien Haller, som ble hentet som Erling Braut Haalands erstatter i den tyske storklubben, ble nylig diagnostisert med testikkelkreft.

Suárez er heller nær en retur til uruguayanske Nacional. Det bekrefter klubbens president, ifølge Marca.

Ryktene om Suárez' retur har sendt supporterne i ekstase. Under en kamp torsdag møtte tusenvis opp med enten masker eller bannere, og i det niende minutt ropte de 35-åringens navn, skriver Mundo Deportivo.

Barcelona vet at de ikke kan matche Chelseas bud på rundt 650 millioner kroner for Jules Koundé. Likevel vil katalanerne gjøre et siste forsøk på å hente Sevilla-stopperen, hevder spanske Sport.

Anthony Martial er ikke til salgs, ifølge The Guardian. Franskmannen skal være nærmest garantert å starte sesongen som førstevalg på topp, selv om Cristiano Ronaldo skulle bli i Manchester United. Det på grunn av at superstjernen hittil ikke har vært med i sesongoppkjøringen.

I FORM: Anthony Martial har levert tre mål på like mange kamper i sesongoppkjøringen, og kan få en ny sjanse i klubben. Foto: AAP

Manager Erik ten Hag har flere ganger i sommer uttalt at 37-åringen ikke er til salg. Uansett utfall mener han at klubben trenger å forsterke den offensive bredden.

– Jeg mener det er helt vitalt hvis det skal bli suksess. Sesongen er veldig lang, sa Ten Hag på en pressekonferanse foran lørdagens treningskamp mot Aston Villa i australske Perth.



Chelsea sliter med å finne kjøpere til Timo Werner og Kepa Arrizabalaga på grunn av duoens høye lønnskrav, ifølge The Telegraph. I tillegg skal det være vrient for London-klubben å kvitte seg med Michy Batshuayi og Ross Barkley.

Nottingham Forest vurderer å hente Watford-angriperen Emmanuel Dennis, som sies å koste rundt 300 millioner kroner, melder Daily Mail.

Manchester City vil ha en venstreback etter å ha gått med på å selge Oleksandr Zintsjenko til Arsenal, skriver The Guardian.

Brighton skal ha avslått åpningsbudet på 350 millioner kroner for Marc Cucurella. Klubben ønsker seg angivelig rundt 650 millioner kroner.