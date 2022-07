Tidligere Liverpool-målvakt bretter ut om pillekjør: – Min historie vil sjokkere mange

I et større intervju med The Times forteller Kirkland om et liv som ble et rent helvete. Det startet med ryggsmerter som Liverpool-spiller, og noen år senere gikk pilleavhengigheten helt over styr.

– Min historie vil sjokkere mange. Jeg skulle ikke ha vært i live tatt i betraktning mengden jeg tok. Man er ikke ment å ta mer enn maks 400 milligram tramadol om dagen, men jeg tok 1000 milligram hver dag. Da jeg var i Sheffield United, lå inntaket på 2500 om dagen, forteller Kirkland.

I juli 2016 var han full av angst, led av hallusinasjoner og vurderte å ta sitt eget liv under Burys treningsleir i Portugal.

Tankene på kona og datteren reddet ham.

– Jeg følte at Leeona og Lucy dro meg tilbake, sier 41-åringen.

Trenger du noen å snakke med? - Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent) - Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent) - Fastlegen din - Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) - Kors På Halsen: 800 333 21 (hverdager 14-22)

Skrudde av

En uke senere meddelte han omverdenen at han trengte tid borte fra fotballen. Kirkland kom aldri tilbake som spiller.

– Jeg overlevde, men jeg vet hvor mange spillere som er avhengige av smertestillende tabletter.

Selv trodde han ikke at avhengighet ville ramme ham. Han skulle bare ta pillene når han virkelig trengte dem.

– Men de fikk kloen i meg. Kroppen måtte ha dem mer og mer, og senere ødela det meg mentalt. Jeg skrudde helt av og var ikke sosial med andre.

TIDLIGERE LIVERPOOL-SPILLER: Her er Chris Kirkland med John Arne Riise, Steven Gerrard og Sami Hyypiä. Foto: JACQUES MUNCH

Slo ikke ut

Kirkland sier han ofte ble dopingtestet, men pillemisbruket slo aldri ut på prøvene. På enkelte dager var han så ruset at han ikke visste hvem han var eller hvor han bodde.

Han mener smertedempende medisiner i en ideell verden skulle vært bannlyst i klubbene, men innrømmer at det er urealistisk. Selv har han holdt seg pillefri de fem siste månedene.

Som aktiv keeper fikk Kirkland én kamp for England på A-nivå i 2006. Han sto i mål for Liverpool i 45 kamper (25 i Premier League) mellom 2001 og 2005.

(©NTB)