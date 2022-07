Kraftig inntektsøkning for Norsk Hydro

Norsk Hydro omsatte for 64,8 milliarder kroner i andre kvartal, nesten en dobling fra 34,6 milliarder kroner i samme kvartal i 2021.

Aluminiumsgiganten fikk et resultat før skatt og avgifter (ebit) på 15,4 milliarder kroner, mot 3 milliarder i andre kvartal 2021.

Resultatet er dermed bedre enn analytikerne trodde. På forhånd var det ventet en omsetning på 52,3 milliarder kroner og et resultat før skatt på 9,2 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv , som viser til estimater innhentet av Bloomberg.

Justert driftsresultat (ebitda) endte på 11,6 milliarder kroner.

Høyere priser på metall og aluminium var blant det som bidro til økt omsetning, men dette ble delvis utlignet av høyere faste kostnader og råvarekostnader.

– Jeg er glad for å se nok et rekordsterkt kvartal i Hydro, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Krigen i Ukraina har imidlertid påvirket veksten i andre kvartal og prognosene for 2022.

RESULTAT: Konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim, la fram resultatet for andre kvartal fredag. Det ble et solid inntektshopp for aluminiumsgiganten. Foto: Ole Berg-Rusten

– Flaskehalser i den globale forsyningskjeden, høye energipriser og bekymring knyttet til inflasjon og økende renter gir også økt usikkerhet. Hydro står overfor en ny virkelighet, og endringene skjer raskere enn før, sier Aasheim.

Hun viser til at tremånedersprisen på aluminium gikk ned i andre kvartal som følge av frykt for økonomisk nedgang og svak etterspørsel i Kina. Også de høye kraftprisene i Europa skaper usikkerhet og har ført til at noen produsenter i Europa og USA har kuttet ned på produksjonen.

– Vi ser økende usikkerhet i markedet framover, med stigende energipriser og en svekkelse i markedet for aluminiumprodukter, sier hun.