Hynne langt bak VM-semifinale

Hedda Hynne ble sist i sitt heat på 800-meter, og ble liggende lenge i målområdet etter hun løp i mål. Hun fikk koronasykdom rett før mesterskapet i Eugene.

Hun var på gråten når hun møtte TV 2 etter at mesterskapet var ferdig.

– Jeg er bare veldig lei meg for å kunne prestere bedre for Norge og menneskene der hjemme som jeg er så glad i. Jeg har fått ekstremt mye positive tilbakemeldinger.

Klapp på skuldra

Hynne forteller at hun at hun lå nede for å svelge skuffelsen.

– Jeg hadde ikke forberedt meg på å være skuffet. Selv om jeg potensielt kunne være der. Gir meg selv en klapp på skuldra.



800-meter-løperen sier at kroppen har føltes grei, på tross av sykdommen. Men at det ble tungt.

– Håpte at jeg kunne gjøre det godt, og den promillen som kan gjøre noe enestående. Det er en god forklaring på hvorfor det ikke fungerer som det skal. Kroppen har i utgangspunktet følt grei. En kortere distanse kunne kanskje vært lettere.

– Ødela alt

Hun fortalte til NRK at koronasykdommen har ødelagt alt for hennes VM-deltakelse.

– Det har ødelagt totalt. Jeg skylder på korona. Det var helt jævlig tungt. Det er brutalt. I utgangspunktet er det et heat jeg skal takle bra. Langt unna det jeg kan prestere, fortalte hun etter målgang.