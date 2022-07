Trump i upublisert video: Nektet å si at valget var avgjort

Donald Trump nektet å gjøre noe i flere timer under angrepet på Kongressen. I en upublisert video nektet han også å si at valget var avgjort, dagen etter angrepet på Kongressen.

Granskingskomitéen, som består av sju demokrater og to republikanere, fokuserte på selve dagen 6. januar, da tusenvis av Trump-tilhengere stormet kongressbygningen.

Det ble i detalj beskrevet de 187 minuttene mellom Trump sin tale i Washington DC, til han la ut en tweet med en video der han ba angriperne dra hjem.

– I den siste halvannen måneden har komiteen fått høre historien om en president som gjorde alt i sin makt for å velte valgresultatet. Han løy, han mobbet og han forrådte sin ed, fortalte leder for komiteen, Bennie Thompson.

Blant høydepunktene under høringen var en upublisert video av Trump som prøver å spille inn en video den 7. januar.

Stabben hans hadde en tale klar for han den morgenen, men han nektet å holde en tale til folket før timer senere. Den upubliserte videoen viser hvordan Trump jobbet med talen. Der nektet han fortsatt å si at valget var avgjort.

– Jeg vil ikke si at valget er avgjort, sier Trump i klippet som ble vist for første gang under nattens høring.

I bakgrunnen kan man høre datteren Ivanka Trump prøver å hjelpe faren med talen.

– Trump var rasende

Når høringen kom i gang, ble det ble blant annet beskrevet hvordan Trump var fast bestemt på å gå med mobben til Kongress-bygningen etter talen sin.

Et sikkerhetsvitne fortalte under høringen at de fikk flere meldinger om bevæpnede personer i mobben. Men at Trump fortsatt ville gå med mobben til Det Hvite Hus.

Vitner som har kunnskap om Trump sine bevegelser etter talen, blant annet Mark Robinson i DC-politiet, fortalte at den tidligere presidenten var rasende da hans medarbeidere ikke ville kjøre han til Kongressen for å være med mobben som var på vei til å angripe.

Bevis som ble lagt frem, viser at Trump dro tilbake til Det Hvite Hus, og satt i spiserommet i Det Hvite Hus over to og en halv time under angrepet.

Og at Trump ikke tok kontakt med noen for å prøve å unngå angrepet på Kongressen.

– Han ville ikke at noe skulle gjøres, fortalte et vitne i Det Hvite Hus.

Pat Cippolone, en rådgiver til tidligere president Trump, som er en av komiteens vitner, fortalte i et klipp som ble spilt av at han og flere tett på Trump at noe måtte gjøres, og at han måtte komme med en kraftig uttalelse.

Dette skal ha blitt gjort med en gang Kongressen begynte å bli angrepet. Han skal ha fått støtte av Trump sin datter Ivanka Trump.

Men den første uttalelsen om at folk skulle dra hjem, kom ikke før to timer etterpå.

Under høringen ble det også vist klipp av senator Josh Hawley rømte fra Kongressen, timer etter at han hadde oppmuntret mobben. Det førte til latter i salen som høringen ble holdt.

Fryktet for livet



Under stormingen viser radiotrafikk som ble vist fram fra Secret Service, som passet på visepresident Mike Pence, at det det ble bedt om at kollegene skulle si farvel til familien.



Klokken 14.24 visste Trump at Kongressen ble stormet, men fyrte likevel opp folk til å ta Pence, viser beviser som ble vist frem under høringen.

Sarah Matthews og Matthew Pottinger vitnet fysisk under nattens høring.

VITNET: To av Donald Trump sine tidligere medarbeidere vitnet under høringen. Foto: OLIVER CONTRERAS / AFP

Matthew Pottinger var assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver under Trump-administrasjonen. Han kom tilbake til Det Hvite Hus under det pågående angrepet.

– Trump helte bensin på bålet.

Hun valgte da å si opp sin stilling i Trump-administrasjonen.

Sarah Matthews var assisterende pressesekretær under deler av Trump sin president-periode. Hun var i Det Hvite Hus under angrepet på Kongressen 6. januar.

Om twittermeldingen mot Mike Pence klokken 14.24, forteller hun følgende.

– Han ga opprørerne grønt lys til å fortsette, fortalte hun under høringen.

På kvelden den 6. januar, skal han også sagt til en ansatt i Det Hvite Hus at «Pence sviktet han», uten å nevne noe om angrepet.

Nektet å nevne «fredelig»

Senere i høringen avslørte hun at Trump nektet i det lengste å inkludere «fredelig» i sine twittermeldinger til mobben.

Matthews fortalte også at noen av de medarbeiderne sa at det ville gi media seieren hvis man skulle fordømme mobben.

Kevin McCarthy, som var leder for republikanerne i Representantenes Hus, var redd under angrepet kom det frem under høringen, og ba om at Trump skulle få angrepet til å slutte. Trump reagerte ikke på dette.

Jared Kushner, rådgiver for Trump og kona til Ivanka Trump, som har blitt intervjuet av komiteen, forteller at McCarthy ringte han for å prøve å få Trump til å gjøre noe.

– Han fortalte meg at det begynte å bli stygt der borte og sa: «Vær så snill, du vet, alt du kan gjøre for å hjelpe, jeg ville sette pris på det» fortalte Kushner, som fikk følelsen av at de var redde.

Senere i høringen ble det avslørt at McCarthy fortalte at han var ferdig med Trump på det tidspunktet, og at ingen burde forsvare han.