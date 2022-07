Prøvde å bli kvitt maurtue på helt spesiell måte

Jonatan Bekken (23) la ut en maurtue for salg på Finn.no. Responsen ble enorm.

«Bør hentes da det kan bli lite tråkigt å sende i flere omganger».

Det står det i Finn-annonsen Jonatan Bekken (23) la ut i et forsøk på å bli kvitt foreldrenes maurtue.

Annonsen fikk over 12 000 visninger før den søndag kveld ble fjernet.

– Jeg håper jo litt at noen faktisk henter den, sa annonseoppretteren, Bekken til TV 2 før den ble fjernet.

MAURTUE: Maurtuen ble lagt ut under kategorien «andre pyntegjenstander». Foto: Screenshot av annonsen på Finn.no

Stor respons

«Gir bort denne maurtua da den rett og slett koster mer enn den smaker. Passer liksom ikke helt inn», skrev Bekken i annonsen.

LEI: Jonatan Bekken var lei av all mauren som kom fra maurtua. Foto: Privat

Han forteller at han har fikk over femti meldinger og at annonsen fikk nærmere 200 favorittmarkeringer.

– De aller fleste synes det er veldig morsomt, sier han.

En av de som sendte melding spurte om det var mulig å dele maurtua i to, mens en annen ville vite om det går an å kun kjøpe maurene.

– De aller fleste tar humoren og spiller videre på spøken, sier han.

HUMOR: De fleste av meldingene om annonsen spiller videre på spøken. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer MAUR: I annonsen har Bekken oppgitt at maurene eventuelt kan siles ut hvis det kun er ønske om selve "tua. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer SVAR: Bekken svarer på alle meldingene og forteller at han er glad flere ser humoren i annonsen. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer HENTE: Denne mannen tilbydde seg å hente maurtua, noe Bekken ikke hadde hatt noe i mot. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer HENTE: Denne mannen tilbydde seg å hente maurtua, noe Bekken ikke hadde hatt noe i mot. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer DELE: Denne personen ønsker å dele maurtua med naboen. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer VEMODIG: Andre kan ikke fatte at man vil kvitte seg med en maurtue. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer SKEPTISK: Bekken forteller at noe av responsen har vært noe tvilsom, men han håper at de fleste tar humoren. Foto: Screenshot av Finn.no chat Les mer

– Målet er at noen henter den

Han forteller at maurtua befinner seg i hagen til foreldrene på Geithus i Modum kommune.

– Jeg begynte å bli lei av å måtte børste av meg maur hele tiden, så da bestemte jeg meg rett og slett for å legge den ut, sier Bekken til TV 2.

Han ville da la noen andre få glede av maurtua – i alle fall annonsen.

– Jeg synes det er veldig gøy med sånne morsomme annonser på Finn, så fristelsen ble stor, forklarer han.

Han forklarer at det er mest for å spre litt humor i hverdagen at han la ut annonsen, men hadde ikke blitt lei seg om noen tok han litt på ordet.

– Måler er jo at noen faktisk kommer og henter den, så jeg håper jo på det.