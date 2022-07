Forsvarer nekter for at klienten var til stede under Skien-drapet

Advokaten til mannen i 40-årene som er siktet for bevisforspillelse etter Skien-drapet, nekter for at hans klient var til stede da voldshandling fant sted.

– Han har vært i leiligheten, men ikke da det skjedde. Det er nok opplagt for politiet også, siden de har besluttet å ikke lenger sikte ham for grov kroppsskade, sier mannens forsvarer, Carl Konow Rieber-Mohn, til Telemarksavisa.

Det var lørdag at en mann i 20-årene døde av knivstikk i Skien. Mannen ble funnet i nærheten av Ibsenhuset i Skien sentrum og fraktet til sykehus, hvor han senere døde av skadene. Etter drapet ble tre menn pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge, samt bevisforspillelse. Siktelsen mot den ene, mannen i 40-årene, ble derimot nedjustert til å kun omfatte bevisforspillelse.

Rieber-Mohn uttalte til avisa mandag at klienten hans er anklaget for å ha tørket bort noe blod – noe han også nekter for å ha gjort.

Den siktede mannen i 40-åra ble mandag varetektsfengslet i to uker, mens de to mennene som er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, ble varetektsfengslet for fire uker.

Politiadvokat Kristin Bjelkemyr-Østvang i Sørøst politidistrikt sier at de har fått den foreløpige obduksjonsrapporten, og presiserer at den er foreløpig.

– Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten, antas døden å skyldes stikkskaden, sier hun til avisa.

Bjelkemyr-Østvang sier videre at det jobbed videre med avhør og at det er gjort noen beslag i saken.

– Hvorvidt det er gjort beslag av drapsvåpenet, det gjenstår å se. Åstedet er fortsatt avlåst og ikke frigitt, og vi må nok også inn der flere ganger, sier hun.

