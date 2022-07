Tyrkia: Hevder kornavtale signeres fredag

Avtalen kan åpne for eksport av korn ut av Ukraina.

I flere uker har det vært store diskusjoner rundt den manglende eksporten av korn ut av Ukraina.

I den forbindelse har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan meglet i samtalene for å prøve og få på plass en avtale mellom Russland og Ukraina.

Torsdag varslet det tyrkiske presidentkontoret at en avtale kan signeres allerede i morgen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Får besøk av FN

– Russland, Ukraina og Tyrkia samles fredag for å signere en avtale foreslått av FN for å frigjøre korneksport fra Ukrainas beleirede Svartehavshavner, sier Erdogans kontor i en uttalelse.

Generalsekretær Antonio Guterres skal delta på et arrangement sammen med Erdogan i Istanbul fredag.

Den russiske presidenten gikk onsdag hardt ut, hvor han krevde at Vesten fjerner sanksjoner mot landet for at en avtale skulle komme på plass.

– Vi vil legge til rette for eksport av ukrainsk korn, men vi går ut ifra at alle restriksjoner knyttet til flyfrakt for eksport av russisk korn vil bli opphevet, sa Putin til pressen i Teheran etter samtaler med presidentene i Iran og Tyrkia.

Skrøt av Erdogan

Det er ikke første gangen at Putin krever fjerning av sanksjoner for å sikre eksporten av russiske korn, men tirsdag bekreftet presidenten at det var framskritt i forhandlingene og benyttet muligheten til å skryte uhemmet av Erdogan.

– Med din megling har vi gjort framskritt, sa Putin til Erdogan, uten at noen detaljer ble gjort kjent.

Krigen mot Ukraina har ført til meget redusert korneksport ut av landet, på grunn av russiske blokkader for ukrainske havner sør for landet.

Dette har igjen ført til en frykt for en global matkrise, som er ventet å ramme spesielt fattige land hardt.