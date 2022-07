WHO vurderer fortsatt om apekopper utgjør en global helsekrise

Det ble først meldt at WHO vurderte apekopper som en global helsekrise. Dette ble i etterkant rettet til at WHO fortsatt vuderer om det utgjør en global helsekrise.

PÅ WHO sine nettsider beskriver de apekopper som en sykdom av global folkehelsebetydning.

– Apekopper er en sykdom av global folkehelsebetydning ettersom den ikke bare rammer land i Vest- og Sentral-Afrika, men resten av verden.