Kommunen sa først nei til ME-syke Katrine– nå skal ordføreren i møte med helseministeren

Katrine Grini lider av alvorlig kronisk utmattelsessyndrom (ME). TV 2 har i en rekke TV-reportasjer og artikler omtalt situasjonen hennes.

Katrine, familien og fastlegen ønsker at hun skal få et opphold hos den ideelle stiftelsen Røysumtunet. Der finner man det eneste nasjonale tilbudet for ME-syke i Norge, brukt av 20 kommuner.

Tross i at fastlegen er klar i sin tale, har Skien kommune sagt nei, og heller tilbudt et opplegg på det lokale helsehuset.

SPESIALISTER: Røysumtunet på Hadeland har den fremste kompetansen på alvorlig syke ME-pasienter. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Fastlegen vår har jo vært veldig klar på at dette er et tilbud som rett og slett kan skade Katrine – at det ikke er et forsvarlig tilbud i det hele tatt, sier ektemannen til Katrine, Gøran Grini.

– Det er noe vi selv er klar over også. Vi kan ikke teste ut det tilbudet, basert på den kunnskapen vi og fastlegen har, fortsetter han.

HJEMMEVÆRENDE: Ektemannen Gøran Grini tør aldri være borte fra huset mer enn en halvtime, i tilfelle Katrine trenger hjelp. Foto: Simen Askjer / TV 2

Brått dårligere

Gøran er musiker, og holder for tiden på med å produsere det nye albumet til den amerikanske artisten Chip Taylor, men det er utfordrende å finne tid i hverdagen.

Nå handler det meste om Katrine.

– Hun blir lett kjempedårlig av lys og lyd, av alle typer inntrykk, så vi er fullstendig hjelpeløse. Jeg er egentlig bare hjemme 24 timer i døgnet og passer på henne, sier Gøran.

Katrine fikk diagnosen i 2017. Etter det har hun blitt gradvis dårligere. I februar i år, ble hun markant dårligere og har knapt forlatt sengen siden.

Før hun fikk diagnosen, var hun en ressurssterk mamma.

Katrine Helene Johnsen Grini (54) og Gøran Grini (45) giftet seg i 2011 Foto: Privat

Mye oppmerksomhet

Historien til Katrine og Gøran har fått mange til å reagere. Paret har fått massiv støtte, og det er laget en gruppe på Facebook med over 1500 følgere.

Folk fra hele landet og politikere har tatt kontakt med paret. En av de som har reagert, er Stortingsrepresentant, Bård Hoksrud (FrP).

REAGERER: Bård Hoksrud er en av dem som har stilt opp på støttekonsert for Katrine. Foto: Ørn E. Borgen

– Det tilbudet som Skien kommune ønsker å tilby, er ikke et tilbud, det er egentlig bare en plassering, sier Bård Hoksrud.

For Gøran er kampen langt fra over. Han vil gjøre alt han kan for at Katrine skal få det tilbudet de mener hun trenger.

Med hjelp av Spleis og støttekonserter med musikervenner, har han klart å få inn over 700.000 kroner. Målet er å nå millionen. Da vil Katrine kunne få et opphold på fem måneder ved Røysumtunet.



Han syns det er urettferdig at andre kommuner er villig til å betale, men ikke Skien.

– Jeg håper i Katrines sak at kommunen rett og slett kunne snudd og vært en foregangskommune for ME-syke. De må se sin begrensning og rett og slett gjøre om det vedtaket. Vi syns det er fullstendig bak mål, sier Gøran Grini.

I NÆRHETEN: Katrine Grini må holde seg i mørket, men ektemannen Gøran er aldri langt unna. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ordføreren svarer

Etter at avslaget ble kjent, har debatten også gått i kommunen. Ordfører i Skien, Hedda Foss Five har vært bortreist, men er tilbake og kan svare på kritikken.

– Først vil jeg si at denne saken opprører. Det gjør vondt å se når mennesker har det så fælt som Katrine har, og har turt å vise det frem på vegne av ME-syke. Skien kommunes fagavdeling mener at vi kan gi et godt og forsvarlig tilbud i kommunen som består av mange ulike tiltak for å hjelpe Katrine, men det har familien takket nei til, og mener at det ikke er godt nok, sier hun.

Hun hadde håpet at Katrine ville prøve ut tilbudet fra kommunen, men respekterer avgjørelsen til Katrine og Gøran. Nå vil hun se om hun likevel kan bidra med noe positivt for å finne en løsning for Katrine.

Vil se på det på nytt

– Vi kommer til å diskutere ME-satsningen vår etter denne saken. Hva har vi av tilbud, er de gode nok, burde vi samarbeide, er det andre erfaringer fra store kommuner i Norge? Vi ønsker å gå dypere inn i det og det kommer vi til å gjøre med en gang over sommeren.

– Så det finnes en mulighet for at Katrine kan få et opphold på Røysumtunet?

– Jeg vil ikke konkludere på det, men jeg ønsker i alle fall at vi tar diskusjonen. Og sånn som jeg forstår det fra stortingspolitikere og andre, så er dette noe mange kommuner strever med å gi et godt nok tilbud. Vi er nødt til å sette ME på dagsorden som det heter, og bli bedre, sier Five.

Lang vei å gå

Gøran Grini tør ikke håpe på for mye, men er glad for at ordføreren signaliserer at saken ikke er ferdigdiskutert.

HÅPEFULL: Gøran tror og håper et opphold på Røysumtunet kan gjøre Katrine litt bedre igjen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– De kan helt klart gjøre mer innad i kommunen, og jeg håper virkelig at de skal ta i et tak. Det er en lang vei å gå da, nasjonalt også, men når ordføreren sier at hun vil ta i et tak for ME-pasienter, så er jo det kjempefint, det er ingenting bedre enn det, sier Gøran.