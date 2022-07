Supertalentet herjet – dette sier han om fremtiden

Molde-Elfsborg 4-1 (0-1)

Moldejazz har sørget for feststemning i Molde hele uken.

Torsdag var det byens fotballags tur til å spille opp til fest.

For mens tusenvis opplevde Ane Brun, Jarle Bernhoft og Bjørn Tomren på Romsdalsmuseet, vartet Molde opp med festfotball på Aker Stadion.

Svenskene tok riktignok ledelsen, men i andreomgang var det kun ett lag på banen. Molde kjørte over svenskene som hadde store problemer med å stoppe brennhete David Fofana.

På spørsmål om hva han tenker om fremtiden sin, svarer ivorianeren følgende:

– Jeg vet ikke ... Jeg tenker på ligaen og det som skjer nå. Jeg kommer til å snakke med agenten min etter sesongen. Kanskje blir jeg, sier Fofana til TV 2 etter kampen.

Supertalentet pådro svenskene flere gule kort, men målet uteble.

– Jeg lover å score i neste kamp, sier Fofana.

Moldes supertalent ler seg i hjel etter utskjelling

– Håper vi får beholde ham så lenge som mulig

Emil Breivik var svært delaktig i Moldes snuoperasjon. Hadde det vært opp til ham, så hadde Fofana blitt i klubben noen år til.

– Jeg håper vi får beholde ham så lenge som mulig. Jeg kunne tenke meg å ha ham her i noen år til. Men jeg skjønner at han kan bli utålmodig og at klubben eventuelt ønsker å selge, sier Breivik.

Molde-helt Magnus Wolff Eikrem er enig med midtbanemakkeren sin.

– Han har vært helt fantastisk. Han skal vi forhåpentligvis beholde over sommervinduet, om ikke, så er det iallfall veldig mye penger som skal inn til Molde, sier Eikrem.

JUBEL: Emil Breivik slipper jubelen løs etter å ha scoret Moldes tredje mål. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Marerittstart

Allerede etter 14 minutter tok svenskene ledelsen. Til stor begeistring fra deres 30-40 fremmøtte supportere.

En blanding av et genialt dødballtrekk og svakt forsvarsspill gjorde at Rasmus Elm enkelt kunne sende gjestene i ledelsen.

David Fofana fikk en gedigen mulighet til å utligne etter 30 minutter, men sviktet alene med keeper.

Få minutter senere hamret Elfsborg-spiller Simon Strand et frispark fra over 30 meter i tverrliggeren. Mens Molde kort tid senere fikk gedigne sjanser på løpende bånd, men én etter én blokkerte Elfsborg-spillerne forsøkene.

KOK: Elfsborgs supportere hadde møtt opp med et respektabelt antall på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Pangstart på andreomgang

Molde gikk rett i strupen på Elfsborg etter pause og allerede etter tre minutter fikk de betalt.

Et innlegg havnet i beina til Markus Kaasa, som hamret til fra 16-meteren. Ballen gikk vakkert nede i motsatt hjørne.

To minutter senere ropte hele Aker Stadion på straffespark, men David Fofana fikk nei fra dommeren.

Ivorianeren fortsatte å herje med svenskene. Minutter senere var han igjen alene med keeper, men også nå ble han hindret. Denne gangen havnet ballen i beina til Kristoffer Haugen, som plasserte ballen i mål.

To minutter senere var Molde igjen på farten. Denne gang var det Emil Breivik som vakkert headet ballen i mål.

Ti minutter før slutt ropte Molde-spillerne på straffespark igjen. Denne gangen blåste dommeren. Fra elleve meter var Sivert Mannsverk sikker.

Kampen endte 4-1 til Molde. Dermed har Erling Moe & co. et strålende utgangspunkt før returoppgjøret i Borås neste uke. Ved avansement vil Molde møte vinneren av kasakhstanske Kairat Almatty og ungarske Kisvarda.

– Det må vi huske på. Dette var bare én av to. Vi må gjøre en skikkelig jobb neste uke også, sier Erling Moe i et intervju vist på VGTV etter kampen.