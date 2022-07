– Kan få katastrofale konsekvenser for laksen

– Betydelig mengder med boreslam har lekket ut i elva. Dette er noe av det verste som kan skje for fisken, sier leder i Lærdal Elveeigarlag, Ole Petter Bøe.

Anleggsulykken skjedde onsdag rundt utbyggingen av et kraftverk rett i nærheten av Lærdalselva. Statsforvalteren i Vestland bekrefter den akutte forurensingen til TV 2.

Lærdalselva er kjent som «Dronningen» av norske lakseelver og er blant annet en elv Kong Harald har fisket mye i.

Lærdalselva er verdenskjent for laksefiske. Nå er elveeierne bekymret for at slam kan drepe yngelen. Foto: TV 2

Et av fiskeplassene langs elven er også oppkalt etter kongen som «Kronprins Haralds mur».

Skjærer opp gjellene

– Dette er skarpkantet steinmateriale og når betydelige mengder slippes ut i elven, vil det påføre skade på fisken, sier Bøe.

Han forteller at boreslammet skjærer opp gjellene på småfisk og andre smådyr i elven.

– Småfisk dør av dette, men vi vet ikke hvor galt dette går før vi neste høst ser om det er hull i rekrutteringen av småfisk – som en årsak av at småyngelen har dødd av forurensingen, sier han.

– Men vi mistenker betydelig skade, sier Bøe.

Stengt i flere år

Kongen åpnet i 1996 Norsk Villakssenter i Lærdal og fikk sin første laks i nettopp Lærsdalselva.

Elven var stengt for fiskere i mange år på grunn av lakseparasitt, men i 2018 åpna elven igjen for fiske.

Villaksen i Lærdal har vært fredet. Slam fra renseanlegget til kraftverket kan nå ta livet av mye av årets yngel. Foto: TV 2

Ser alvorlig på det

Det er Norsk Grønn Kraft som er utbygger av Øvre Kvemma kraftverk og ansvarlig for utslippet. De varslet selv Statsforvalteren om ulykken.

– Dette ser vi veldig alvorlig på, sier daglig leder i NKG Utbygging, Rune Skjevdal.

Han forteller at ulykken skjedde da renseanlegget skulle tømmes, et renseanlegg som til vanlig passer på at slam ikke havner i den kjente lakseelven.

Deponiet brast

– En forhøyning brast i deponiet og slam – vann med fin steinmasse – rant ut i elven. Det er ingen kjemikalier i dette slammet, men så fin steinmasse kan sette seg i gjellene på fisker og er farlig for den, sier utbyggeren.

Skjevdal forteller at de nå kartlegger årsaken til ulykken og skal sende en rapport til Statsforvalteren snarest.

– Vi regner med at mellom 10 og 15 kubikk rant ut. Det gikk bare noen få sekunder før vi fikk stoppet det, men da var skaden allerede skjedd.

Slam fra et renseanlegg rant ut i den kjente lakseelven. Foto: TV 2

Regnet kan ha reddet fisken

Lærdal Elveeigarlag kom med bekymringer da kraftverket søkte om å få bygge. I et brev til Statsforvalteren skriver de at de er bekymra for forurensingen rundt anlegget og at det er «særs viktig at ein unngår sand på gytestrekning til fisk i området her».

– Det var dette vi fryktet. Det er betydelig risiko rundt slike anlegg, sier Bøe.

– Men når skaden først er skjedd, er det noe å gjøre?

– Gjennom natten har slammet fulgt vassdraget og havnet i fjorden, så det er ikke noe vi kan stanse. Heldigvis var vi heldige med at det regnet og elven var stor - og det kan ha vannet slammet noe ut, sier Bøe.