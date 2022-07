Etterlyst drapsmann pågrepet i Norge

En drapsdømt mann fra et europeisk land ble søndag pågrepet av norsk politi. Hjemlandet hans ønsker mannen utlevert.

Mannen ble i 2013 dømt til ni år og seks måneders fengsel for et drap i landet han kommer fra.

For tre år siden ble han prøveløslatt og underlagt det retten omtaler som «polisiær kontroll». Han flyttet i 2020 til Tromsø der han har bodd og jobbet siden.

Utstedte arrestordre

I desember i fjor måtte han likevel møte i retten i hjemlandet. Der ble det konstatert at mannen hadde brutt vilkårene for prøveløslatelsen og derfor skulle tilbakeføres til soning.

Fordi mannen aldri møtte opp til soning, har politimyndighetene i hjemlandet hans etterlyst ham og utstedt en internasjonal arrestordre.

FENGSLET: Mannen begjærte seg løslatt, men ble varetektsfengslet i Nord-Troms og Senja tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Norsk politi skal etter internasjonale avtaler legge det aktuelle landets arrestordre til grunn og ikke etterprøve dette landets avgjørelser med mindre de er «åpenbart uriktige».

Ble fengslet

Da mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms og Senja tingrett denne uken, forklarte han at han har en sterk motvilje mot å reise tilbake til hjemlandet fordi han mener seg trakassert og truet av myndighetene.

Retten varetektsfengslet likevel mannen i fire uker, men det er ventet at politiet raskt vil begjære et rettsmøte for å avgjøre spørsmålet om utlevering.

Mannens forsvarer, advokat Håvard Utstøl Jakobsen, ønsker ikke å kommentere saken. Politiadvokat Bent Arne Strand har ikke besvart TV 2s henvendelser.