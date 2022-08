Norges nye medaljehåp: – Ganske overraskande

Ask Tjøm og Lars Benske har imponert i verdscupen den siste tida inn mot EM og VM. For to år sidan var det lite som tyda på at det var akkurat dei to som skulle stå på pallen.

Kristoffer Brun og Are Strandli har briljert internasjonalt i lettvektsdobbeltsculler i nesten ti år. No er det nokon heilt andre som har tatt over plassen.

– Vi er Benske og Lars, svarer 22 år gamle Lars Benske på spørsmål om dei er dei nye Brun og Strandli.

I lag med makker Ask Tjøm har dei imponert i verdscupen den siste tida. Først med ein førsteplass i Poznan, så med ein tredjeplass i Luzern.

– Det er veldig stas, og ganske overraskande for oss begge, seier Benske.

For to år tilbake var det nemleg ingen av dei som trudde dei skulle vere der dei er i dag.

IMPONERT: Duoen har berre rodd saman sidan mai, men har allereie hanka inn ein verdscupsiger. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Resultata forsvann

I 2020 fekk Benske kyssesjuka, noko han ikkje la merke til at han hadde.

– Eg trena som vanleg, men etter kvart begynte resultata å forsvinne, treninga vart dårlegare og motivasjonen også. Det gjekk kanskje fire månadar der eg ikkje trena noko som helst.

– Hadde du trudd du skulle vere her i dag, for to år sidan?

– Nei, ikkje i det heile tatt, svarer Benske.

Også Tjøm har fått kjenne på at motivasjonen har dalt.

– Det er kanskje difor vi er der vi er i dag. Begge har vore så nære på å sleppe alt, men så har vi sett at graset ikkje er grønare på andre sida.

REPRESENTERER LANDET: Ask Tjøm og Lars Benske skal representere Noreg i EM og VM seinare i år. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Universet snakka til meg

Ikkje berre var det mangel på motivasjon, dei fekk også beskjed om at klassen deira kunne bli fjerna frå OL-programmet for godt.

– Eg føler det var eit definerande augneblink i rokarrieren mi, då eg las nyheitene om at det skulle få bli på OL-programmet ein syklus til. Det var nesten sånn at eg følte det var universet som snakka til meg, seier Tjøm.

– Det var ei gåve frå øvre makter. Vi har blitt servert ein sjanse, og då må ein ta den. Det føler eg vi held på å gjere no, legg Benske til.

Gjæv plass

Lettvekstdobbeltplassen er ein gjæv plass for roarane på landslaget.

– Plassen blir okkupert av dei beste og mest etablerte, så det krev mykje å få prøve seg i den båtklassa, seier Tjøm.

Tidlegare har plassen vore tatt av Brun og Strandli. Då Strandli valte å avslutte karrieren, og Brun bestemte seg for å satse vidare i tungvektsklassa, var det ledig plass i båten.

– Eg føler vi har fått ein grøn bølge. Først veit du at båten er ledig, og det er berre for oss å bli gode nok. Så veit du at det er ein ny trener som har veldig trua på oss. Eg føler vi har hatt open veg, så det er berre å køyre på, seier Tjøm.

– Det er jo stort, og store sko og fylle for oss. Vi gjer så godt vi kan og trivs med det vi held på med akkurat no, seier Benske.

OL-BÅTEN: Det var denne båten som gjekk rundt under OL i Tokyo. No har arvtakarane tatt plass i den. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Prøver å ikkje bli for gode vener

Det var i mai i år at Benske og Tjøm begynte å ro i lag. Dei hadde rodd eit par gongar i lag tidlegare, men det var først i år at dei blei ordentleg kjent.

– Vi er jo litt ulike vil seg seie. Ask er veldig fysisk god, medan eg er kanskje litt meir teknisk god, seier Benske.

Samtidig vart Tjøm overraska over kor like dei faktisk var på privaten.

– Vi er overraskande like i måten vi tenker på. Vi kan ofte tenkte på dei same tinga, noko som er fascinerande. Det var eg ikkje klar over før vi blei betre kjent, seier han.

Roarane er klare på at dei har blitt gode vener ut frå samarbeidet, men dei held framleis litt tilbake:

– Vi prøver å ikkje bli for gode vener, slik at vi ikkje blir lei av kvarande. Det hadde vore kjipt om det skjedde med ein gong, seier Tjøm og ler.