Sønnen (9) vil bli soldat

I et ferskt intervju avslører Olena Zelenska at den pågående krigføringen i Ukraina har fått negative ringvirkninger innad i familien.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble verdenskjent over natten etter at Russland gikk til angrep på Ukraina.

Hans krafttaler på meldingstjenester Telegram går fremdeles verden rundt, og gjennom disse har Zelenskyj blitt et sterkt symbol for landet – langt ut over Ukrainas landegrenser.

Nå avslører ukrainas førstedame Olena Zelenska at krigen har hatt en tydelig negativ innvirkning på familien og spesielt for sønnen på ni år.

– Vil lære å bruke rifle

I et eksklusivt intervju med amerikanske NBC News åpner førstedamen opp om bekymringene hun har fått, knyttet opp mot endringene hos sønnen.

– Før krigen pleide sønnen min å gå på folkedans. Han spilte piano. Han lærte engelsk. Han deltok selvfølgelig i sportsklubben, sa Zelenska, og legger til:

– Det eneste han vil gjøre nå er å drive med kampsport og lære hvordan man bruker en rifle.

På spørsmål om hva sønnen ønsker å bli når han blir stor, svarer Zelenska:

– Det er tydelig at han ønsker å bli soldat.

Møtte president Joe Biden

Førstekvinnen håper derfor at sønnen skal få barndommen sin tilbake og nyte livet fullt ut.

Under hennes besøk i USA har Zelenska benyttet muligheten til å be landet om mer luftvern for å kunne beskytte Ukraina mot de russiske styrkene.

– Vi ber om at angrepene må ta slutt, som foreldre så ber vi om det. Er det for mye å be om, spurte Zelenska i en tale i Kongressen.

Besøket var ett av hennes mest profilerte etter invasjonen startet og Zelenska hadde møte med førstedame Jill Biden, president Joe Biden og andre høytstående personer i administrasjonen.