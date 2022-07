Ekspert hyller Norges sprekeste – ber eldre huske på dette

Det er nok mange som kjenner til fenomenet «dørstokkmila», og det kan være fristende å lene seg tilbake i godstolen når pensjonisttiden melder sin ankomst.

I TV 2s nye reality-konsept, Norges sprekeste, konkurrerer ti pensjonister i 70-årene i harde øvelser i kampen om å bli Norges sprekeste pensjonist.

Et av programmets intensjoner er å bevise at man kan ha god fysikk, og at det aldri er for seint å komme i form selv om man har gått av med pensjon.

Teorien støttes av Dorthe Stensvold, som er professor innen treningsmedisin, med spesielt fokus på aldring og helse på NTNU i Trondheim.

– Programmet fascinerer meg, og det er så fint at de viser hvor stort potensiale det ligger i eldre mennesker, sier Stensvold som har forsket på hvilken trening som gir best resultater hos eldre.

Viktigst mot hjerte- og karsykdommer

At kroppen forfaller etter hvert som man blir eldre er en del av naturens gang, men det er mye man kan gjøre for å opprettholde en god helse.

– Som utgangspunkt responderer eldre like godt på trening som unge folk. Det er minst like viktig å trene når du kommer opp i årene, som når du er yngre. Forfallet skjer raskt for de som blir sittende stille i pensjonisttiden, forklarer Stensvold til TV 2.

For selv om man ikke har vært så aktiv tidligere i livet, forteller Stensvold at man kan oppnå gode resultater, og bygge muskelmasse selv i en alder av 70-80 år.

Styrketrening har blitt mye omtalt som den beste treningsformen for eldre som vil bygge muskelmasse, men Stensvold trekker frem en annen type trening som hun mener har gått litt i glemmeboka.

– Det er også viktig for eldre å få opp pulsen med kondisjonstrening. Det er bra at man er glad i å gå tur, men litt mer intensiv kondisjonstrening vil gi enda bedre effekt og redusere risikoen for hjerte og karsykdommer, som er de mest utbredt sykdommer blant eldre.

Fra gåtur til løping

Stensvold var prosjektleder for Generasjon 100-studien som ble fullført i 2018. I studien har de fulgt mer enn 1500 kvinner og menn i 70-årene i fem år som er bosatt i Trondheim kommune.

Målet med treningsstudien var å finne ut om trening kan gi eldre et lengre og friskere liv ved en viss type trening. De sammenlignet også effekten av trening med moderat og høy intensitet.

Mange av de som var med på forskningsprosjektet var aktive fra før og likte å gå turer. Andre hadde vært lite aktiv tidligere i livet. I studien fikk en gruppe veiledet trening med henholdsvis høy intensitet, en annen med moderat intensitet, mens kontrollgruppen ble rådet til å følge helsemyndighetenes råd for fysisk aktivitet.

– Etter fem år viser studien at de som ble pushet til å gjøre intensiv intervalltrening hadde høyere kondisjon, best livskvalitet og lavest dødelighet. Flere av de som var med på studien begynte etterhvert å løpe på tur istedenfor å gå, fordi de hadde kommet i så god form, forteller helseprofessoren.

Større skille nå enn før

Alders- og helseutviklingen i samfunnet vårt tilsier at vi i 2040 kommer til å ha dobbelt så mange pensjonister i Norge.

Men aktivitetsdata fra flere som jobber med helseproblematikk, viser at det er et stort skille mellom de som trener og er opptatt av helsen og de som ikke er det.

– Det ser ut til å være et større skille nå enn for femti år siden – noe som ikke er så overraskende. Tiden vi lever i krever mer av oss for at vi skal kunne ta de riktige valgene med tanke på mosjon og riktig kosthold.

Observasjoner som er blitt gjort viser at vi har blitt mer aktive og bevisste på trening de siste ti årene.

– Det er en litt større andel som trener nesten hver dag, og litt færre som er inaktive. Men det er ikke store forskjeller.

Hun mener det likevel er viktig å påpeke dette:

– Det vi har av data viser at kun 30 prosent av den voksne befolkningen oppfyller helsemyndighetenes råd om fysisk aktivitet.

Enkel men god trening

Når man blir eldre er det vanlig å kjenne på både vonde knær og hofter. Stensvold har et råd å gi til eldre som er forsiktig og lar vær å trene på grunn av vondter på kroppen:

– Det er selvfølgelig viktig å rådføre seg med legen i forkant, men det er viktig å være aktiv og pushe kroppen selv om man har vondt. Lener man seg tilbake og tenker at det er best man ikke belaster den vonde kroppen så kan det eskalere fort.

– Har du et spesifikt treningstips de for de som synes det er tiltak å være fysisk aktiv?

– Spinning er en veldig fin treningsform for alle, også for pensjonister. Det er god kondisjonstrening og mindre belastende for knær og hofter. Det er også lite teknisk krevende.

Stensvold vil likevel understreke at jogging er den beste trening.

– Det er generelt viktig å dra på litt og bli ordentlig andpusten når man trener. Kroppen tåler mye mer enn man tror.

