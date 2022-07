Dave Chappelle-show kansellert etter vitser om transpersoner

Den amerikanske komikeren Dave Chappelle (48) skulle etter planen gjennomføre et liveshow på First Avenue i Minneapolis onsdag. Bare timer før ble showet avlyst på grunn av kontroverser rundt noen av vitsene hans.

Det skriver BBC.

Etter å ha annonsert Chappelles show tidligere denne uken, ble First Avenues sosiale medier fylt med kommentarer i protest mot komikeren, til tross for at showet ble raskt utsolgt.

Får både kritikk og støtte

«Ekkelt at dere lar Dave opptre på spillestedet deres når retningslinjene spesifikt sier at homofobisk eller transfobisk språk ikke vil bli tolerert», står det i en av kommentarene.

Chappelle har fått både enorm støtte og intens kritikk for sine vitser om transpersoner i sine siste show.

Komikeren sine show, og plattformene som er vert for dem, tiltrekker seg jevnlig kritikk på grunn av vitser enkelte finner støtende. I en uttalelse lagt ut på Instagram skriver First Avenue:

«Til ansatte, artister og samfunnet vårt, vi hører dere og vi beklager. Vi vet at vi må holde oss til de høyeste standardene, og vi vet at vi svikter dere. Vi er ikke bare en svart boks med folk inni, og vi forstår at First Ave ikke bare er et rom, men meningsfullt utenfor veggene våre».

Videre skriver de at de tror på forskjellige stemmer og friheten til kunstnerisk ytringsfrihet, men at ved å hedre dette innså de ikke konsekvensene.

KRITIKK: Dave Chappelle mottar både kritikk og støtte etter å ha vitset om transpersoner på sine siste opptredener. Foto: Gemunu Amarasinghe

«Vi vet at det er noen som ikke vil være enige i denne avgjørelsen, skrev de i uttalelsen og la til at alle er velkomne til å sende de en tilbakemelding på avgjørelsen», avslutter de innlegget.

Netflix støtter komikeren

Det utsolgte showet ble i stedet flyttet til Varsity Theatre, som ligger omtrent 40 minutters gange fra First Avenue.

Komikeren har foreløpig ikke uttalt seg om kanselleringen.

Chappelle er en av de mest suksessrike komikerne i det amerikanske komedielandskapet, men har møtt kritikk fra noen hold på grunn av vitser han har fremført.

I Netflix-spesialen «The Closer» sier Chappelle til publikum at «kjønn er et faktum. Hvert menneske i dette rommet, hvert menneske på jorden, måtte passere gjennom beina til en kvinne for å være på jorden. Dette er et faktum». Han har tidligere beskrevet transpersoner som «forvirrende» i en annen Netflix-spesial, «Sticks and Stones».

Netflix har stått ved Chappelles side, og fortalt ansatte som har klaget eller protestert på at materialet hans blir vist på streamingtjenesten, at de kan vurdere å forlate selskapet hvis de ikke støtter kunstnerisk frihet.

«Ikke alle vil like – eller være enige i – alt på tjenesten vår, skrev selskapet i et notat til de ansatte. Hvis du synes det er vanskelig å støtte innholdsbredden vår, er kanskje ikke Netflix det beste stedet for deg».

Tidligere i år ble en mann siktet for grov vold med et dødelig våpen etter at Chappelle ble angrepet på scenen under et show i Los Angeles. Chappelle ble ikke skadd under angrepet.