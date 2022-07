Pilotforhandlerne orienterte om SAS-avtalen

SAS-pilotene ble torsdag informert om detaljene i avtalen med SAS. Snart må pilotene bestemme seg for om de vil gå med på avtalen.

Forhandlingslederne Roger Klokset og Jan Levi Skogvang fikk stående applaus fra SAS-piloter orienteringsmøtet på Gardermoen torsdag formiddag, melder E24.

De er ledere for de to norske pilotforeningene som meklet med SAS.

– Det vi skal gjøre nå, er å orientere medlemmene våre om den nye avtalen og hvilke konsekvenser den har for dem, både på godt og vondt. Også vil vi fortelle litt om selve prosessen og hvorfor vi har havnet der vi er, sa Roger Klokset til E24.

Etter møtet vil pilotene ha to uker på seg til å sette seg inn i avtalen og stemme i en digital uravstemning.

Både Skogvang og Klokset har sagt at de ikke kan garantere for at avtalen blir akseptert av medlemmene.

Pilotforeningene fikk gjennomslag på punktet om gjenansettelse for piloter som mistet jobben under pandemien. De gikk med på å jobbe 60 timers uker og nedgang i lønn.

Klokset sier at responsen fra pilotene er blandet.