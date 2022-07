Vingegaard smadret Pogacar: – Vanvittig rått

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Tadej Pogacar gjorde utallige forsøk på å knekke Jonas Vingegaard på 18. etappe i Tour de France, men dansken forsvarte seg mesterlig.

Med 4,4 kilometer igjen til toppen av Hautacam var det Vingegaard som skulle knekke Pogacar. Sloveneren klarte ikke å følge Vingegaard, som kom alene til mål til sin andre etappeseier i Tour de France.

– Det er så vanvittig rått, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Han kommer til å vinne hvis det ikke skjer noe forferdelig på de siste to etappene, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Pogacar kom i mål drøyt minuttet etter Vingegaard, som nå leder sammendraget med 3.26 ned til 23-årigen når tre etapper gjenstår.

SLAGEN: Tadej Pogacar klarte ikke å følge Jonas Vingegaard opp målfjellet Hautacam. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Det er utrolig. Denne morgenen sa jeg til kjæresten og datteren min at jeg ville vinne for dem, og jeg klarte det. Jeg er veldig, veldig glad for å vinne for dem. Dette var for mine to jenter hjemme, sier Vingegaard i seiersintervjuet.

Geraint Thomas på tredjeplass er åtte minutter bak Vingegaard. Det er drøyt tre minutter ned til David Gaudu på fjerdeplass.

Pogacar havnet i grøften

Etter fredagens flate etappe venter en tempoetappe lørdag.

Leknessund i brudd

Andreas Leknessund var med i en vill kamp om å komme med i bruddet på etappen, og han lyktes å sitte i den rette gruppen da utbryterne fikk gå. Han satt fint med over utenforkategoristigningen Col d'Aubisque, men i utforkjøringen tapte 23-åringen tid til bruddet.

Leknessund kjempet seg tilbake i starten av førstekategoristigningen Col de Spandelles, men da Wout van Aert satte opp farten i fronten av bruddet, måtte tromsøværingen kapitulere.

Litt lengre nedi bakken kom det første angrepet fra Tadej Pogacar med sju kilometer igjen til toppen av Col de Spandelles, men gulkledde Jonas Vingegaard satt som klistret på hjulet til sloveneren. Pogacar prøvde igjen og igjen, men dansken forsvarte seg glitrende.

Pogacar i grøften

Her går det fullstendig galt

Det ble høydramatisk i utforkjøringen fra Col de Spandelles. Først var det Jonas Vingegaard som holdt på å gå ned, men som akkurat holdt seg på to hjul. Så havnet Tadej Pogacar i grøften, men Vingegaard valgte å vente på sin største konkurrent i sammenlagtkampen.

– Det er god sportsånd. For det første er han to minutter og 18 sekunder foran, og for det andre er det ikke helt sikkert at Pogacar hadde gjort det samme. Det er veldig fint gjort. Det betyr at han er trygg på seg selv og at det er viktig med respekt. Det er to fine utøvere, og det er et sjeldent gøy Tour de France med den krigen mellom de to, kommenterte TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

I restene av bruddet satt Wout van Aert, Thibaut Pinot og Daniel Martínez. Van Aert virket først uvillig til å være med å dra opp utenforkategoristigningen Hautacam, men med ni kilometer igjen til toppen kom van Aert med et angrep som kun Martínez kunne følge.

– Det er en helt unik taktikk. Det er vanskelig å forstå for mange. De som tenker tradisjonell sykkeltaktikk, tenker at det er om å gjøre å være rundt den gule trøyen, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Vingegaard gikk nesten i bakken i utforkjøringen

Nådestøtet

Med drøyt fem kilometer igjen til toppen var imidlertid muligheten for etappeseier over for Wout van Aert, for bakfra kom Tadej Pogacar og lagkameratene Jonas Vingegaard og Sepp Kuss, men belgieren var klar til å bidra for Vingegaard i kampen om den gule ledertrøyen.

Van Aert kjempet innbitt for Vingegaard, og med 4,4 kilometer igjen til toppen måtte Tadej Pogacar slippe Jumbo-Visma-duoen.

Like etter slapp van Aert, og dermed kunne Jonas Vingegaard sykle alene til mål på toppen av Hautacam. Pogacar trillet i mål drøyt minutter etter den danske 25-åringen på Jumbo-Visma.

Fredag er det en flat etappe, før det er tempoetappe lørdag.

