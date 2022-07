Carina Dahl om det nye boligkjøpet: – Hadde litt separasjonsangst

Trønderen Carina Dahl (36) har etablert seg som selveste dronningen av festmusikk, og har en Spellemanns-nominasjon i bagasjen. I tillegg har 36-åringen gjort seg bemerket med velkjente tolkninger av låter som «Om du dro i fra mæ», «Shallow» og «Despacito». I fjor tok hun attpåtil en tredjeplass i Stjernekamp.

– Artistlivet har vært veldig bra i det siste. Det har vært veldig travelt, og det er jeg utrolig takknemlig for. Jeg har spilt ganske heftig siden starten av mai, og så er det ut august, men det må man være takknemlig for etter de to siste årene, deler Dahl overfor TV 2 i forbindelse med Allsang på grensen.

Se intervjuet med Carina Dahl i videoen øverst i saken, der hun letter på sløret om sitt nye leilighetskjøp.

SHOW: Sanger Carina Dahl har blitt Norges største kvinnelige partyartist. Her avbildet under den femte sendingen av Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Ny bolig

Dahl kan også for tiden glede seg over at hotellrommene hun jevnlig bor på under turné, minner om hennes nye hjem på St. Hanshaugen i Oslo.

– Jeg har akkurat kjøpt ny leilighet, så jeg har flyttet meg fra Vika og dit. Jeg hadde litt separasjonsangst, men etter at jeg kom inn i det nye hjemmet så er det helt glemt, for jeg bare elsker det. Det er et nytt kapittel, forteller hun, og fortsetter:

– Leiligheten har buede vinduer, så det føles ut som man bor på en suite. Jeg bor jo ganske mye på hotell ellers, så det er ganske familiært.

Den nyslåtte leilighetskjøperen deler videre at hun så vidt har rukket å komme seg til rette, og at hun trolig skal pusse opp etter hvert.

Carina Dahl trollbinder publikum med forrykende show

– Leiligheten er helt «fresh», men jeg kjenner at jeg har lyst til å male, og så har jeg lyst til å bytte gulv. Det er litt småtterier igjen.

36-åringen har imidlertid fått på plass et walk-in-closet.

– Det var det første jeg gjorde da jeg fikk nøklene. Det kom en snekker dit, og så piffet jeg den opp litt, sier hun.

– Heldig

Sangeren holder kortene tett til brystet hva angår videre prosjekter, men røper at hun skal slippe ny musikk etter hvert.

– Jeg har vært veldig produktiv de siste årene og har sluppet ekstremt mye, så jeg har tatt meg en studiopause nå, både for stemmen sin del og fordi jeg ikke har tid, men til høsten er det tilbake igjen i studio, sier hun.

Dahl utrykker videre at hun er svært takknemlig for det livet hun lever.

– Jeg er jo heldig som får lov til å leve av det jeg elsker å gjøre, og jeg prøver å ta så godt vare på det som jeg bare kan. Målene mine er egentlig bare å leve så godt jeg kan av det jeg elsker. Og også gi folk gode opplevelser med konserter, og å slippe låter som folk kan relatere seg til og kose seg med.

Stemningen tar helt av når TIX fremfører denne megahiten

«Hot girl summer»

Trondheimskvinnen antyder at det kan bli en «hot girl summer» til tross for at hun for det meste opptrer. Noen feriedager i Hellas blir det uansett.

– Nå spiller jeg bare rundt hele sommeren så det blir begrenset hvor mye jeg rekker å være helt vill i bassen på fest, men jeg får være litt hot girl nede i Hellas et par dager, sier hun lattermildt, og legger til:

Gåsehud! Se Angelina Jordan fremføre Whitney Houstons klassiker

– Det er fokus på konserter, og det er jækla gøy å møte så mye folk, så det blir en «hot girl singer summer».

Se Allsang på grensen torsdager klokken 21.40 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.