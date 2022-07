Ekspert: – Det er fullstendig forkastelig

Flere stiller spørsmål rundt rekruttering av ukrainske soldater til krigen, ifølge en fersk artikkel fra The New York Times.

Avisen beskriver rapporter om menn som blir stoppet på gaten og ufrivillig rekruttert for å krige, samtidig som andre kampivrige blir avvist eller ikke fanget opp.

Det foregår for tiden store kampanjer for å rekruttere ukrainske menn til krigen, men det er flere beskyldninger om at prosessen holdes hemmelig og bryter med regjeringens egne regler. Det skriver den amerikanske storavisen.

Et opprop signert av mer enn 26.000 ukrainere krever i den forbindelse at president Volodymyr Zelensky svarer for seg, og ber om et forbud mot å utstede innkallinger på tilfeldige offentlige steder. De som har skrevet under ønsker en mer transparent prosess, står det i artikkelen.

Russere sendes ut etter to ukers trening

I forrige uke opplyste organisasjonen Citizen Army Law til avisen Moscow Times at unge russere sendes til fronten i Ukraina etter bare én til to ukers trening.

Organisasjonens leder Sergej Krivenko sa til avisen at de jevnlig får meldinger fra foreldre som sier at barna deres har endt opp ved fronten i Ukraina bare én uke etter at de ble innkalt.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved krigsskolen sier at utnyttelsen av soldatene er urovekkende.

– Det er fullstendig forkastelig. Det reflekterer samtidig det russiske menneskesynet og hvordan de ser på sitt eget folk og sine egne soldater, mener Ydstebø.

UROVEKKENDE: Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer i strategi ved forsvarets stabsskole, reagerer på behandling av soldater. Foto: TV 2

Han sier at man ikke rekker å lære noe som helst på så kort tid, og er fullstendig uforberedt på å gå inn i en moderne krig.

– Du lærer så vidt å ta på deg uniformen, hilse og teste ut våpenet. Så må man improvisere derfra, forklarer Ydstebø.

Allerede tidlig i krigen kom det meldinger om at Russlands soldater ikke var trent eller klare til å gå i krig.

– Russerne bruker soldatene sine som kanonføde, som om de har en «millionhær» å spille på. Men det har de ikke, sier Ydstebø.

Fikk kun fem dager med trening

En 31 år gammel russer, som ønsker å være anonym, sier at han kun fikk fem dager med trening før han ble overført til Ukraina og ble satt inn i kampene mot ukrainske regjeringssoldater.

– Det var en soldat i kompaniet vårt som ikke visste hvordan et maskingevær fungerer. Så jeg lærte ham å skru det fra hverandre og sammen. Jeg ville ikke vært ved siden av ham i kamp. Hvordan kan du kjempe på den måten? sier han til Moscow Times.

Avisen er en uavhengig engelskspråklig avis som ble grunnlagt i 1992, og som i dag er eid av det finske forlaget Sanoma.

– Direkte vei til en likpose

Ydstebø forteller at Russland sliter med å rekruttere soldater, både til førstegangstjeneste og til å bli værende i militæret.

– De gjør mer eller mindre hva som helst for å skaffe soldater. De henter ut folk fra fengsel som har militær utdanning, og så kan de nærmest få omgjort straffen, sier Ydstebø.

I tillegg rekrutterer de i stor grad soldater fra den russiske landsbygda.

– De henter folk fra utkantene, og det er mange andre etnisiteter enn russere. På den måten begrenser de tap av russiske liv og forhindrer at krigen blir upopulær blant russere, sier Ydstebø.

Flere militære eksperter og menneskerettsaktivister mener at manglende kunnskap gjør soldatene dårlig rustet til å overleve på slagmarken.

– En ukes trening er ingenting for en soldat, det er en direkte vei til sykehus eller en likpose, sier militæranalytikeren Pavel Luzin til Moscow Times.