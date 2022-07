Mer enn dobbelt så mange vil ha dette

Opplever du at strømregningen bare blir dyrere og dyrere? Du er ikke alene. Mange ser seg om etter andre måter å skaffe seg elektrisitet på.

Varmepumper har i lang tid vært det mest populære valget, men nå søker stadig flere støtte til å installere solcellepanel.

Tall fra Enova viser at 1485 søknader om støtte til solcelleanlegg er innvilget så langt i år. Det er mer enn i hele fjor til sammen.

Etterspørselen bare øker, noe som fører til at det blir ventetid på både produktene og monteringen.

Kraftkaren

Trond Madsen i Lindesnes har bygget sitt eget lille kraftverk nedenfor huset. Utfordringen er at det er lite vann i tjernet ovenfor.

– Jeg brukte ett år på å bygge kraftverket. Det produserer strøm, men det er ikke mye så lenge det er så tørt og lite vann i tjernet, sier Madsen til TV 2.

KRAFTKAR: Trond Madsen har bygget eget kraftanlegg. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Han har også egen vindmølle og solcellepanel på taket.

– Vindmølla har jeg nesten gitt opp. Den fungerer ikke noe særlig. Men det var verdt å forsøke, sier han med et smil.

I VINDEN: Trond Madsen har en liten vindmølle utenfor huset. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Anbefaler solcellepanel

Madsen installerte solcellepanel på taket i februar, noe som har redusert strømregningen kraftig.

– Jeg har ikke fått noe særlig regning, nei. Solcellepanelet produserer med overskudd, og den strømmen som produseres ekstra blir overført til en slags bank som jeg kan hente ut fra når det er lite sol, sier han, og fortsetter:

– Dersom jeg skal anbefale noe, så er det å kjøpe solcellepanel om man kan. Solenergien er jo der hele tiden, sier Madsen, mens han myser opp på hustaket som ligger badet i sol.

Vil ha mer

Mette Herskedal i Vestby hadde allerede solcellepanel på den ene siden av taket. Nå vil hun ha mer, og montørene er travelt opptatt på taket hennes.

MONTERER: Mette Herskedal bestilte montering av solcellepaneler i vår. Nå er Niels Korpervink fra Solcellespesialisten i gang med monteringsjobben. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi har sett at med de økte strømprisene så er det lønnsomt å kunne ta ut egenprodusert strøm, selv om det vil ta litt tid før man har betalt det ned, da, sier Herskedal.

Hun er godt fornøyd med erfaringene med de første panelene som ble lagt.

– Det som vi produserer nå, som vi ikke bruker selv i løpet av sommeren, blir satt på en konto. Og så kan jeg ved hjelp av en app ta ut den strømmen vi vil når vi ønsker det, forteller Herskedal.

– Da kan vi bruke den strømmen vi produserer på det dyreste på vinteren, i stedet for å bruke den på sommeren når vi produserer den.

Herskedal tenkte at de høye strømprisene ville føre til rift om solcelleanleggene da hun bestilte i vår.

– Vi hadde det litt i bakhodet da vi bestemte oss at det var lurt å ikke vente for lenge.

Sprengt kapasitet

Bransjeforeningen for solenergi mener Norge har ligget etter Danmark og Sverige med solcelleinstallasjoner. Nå er det i ferd med å snu.

– Vi ser at i år blir det nok en dobling eller tredobling av markedet i forhold til i fjor, sier direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Det har ført til at det nå er lang ventetid på å få montert solcelleanlegg. Mange steder må man vente helt til våren før montørene kan komme.

TREDOBLING: Direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen tror det kan gå mot en tredobling i etterspørselen i solcellepaneler i år. Foto: Solenergiklyngen/ Kristin Svorte

– Ja, nå er det faktisk seks til ni måneder. Rundt ni måneder i Oslo-området og seks måneder på Vestlandet, sier hun, og forklarer at det kommer av en kombinasjon av at de mangler folk og at det tar tid å få på plass komponenter.

– Vi har materialer klart til mange anlegg, men vi har ikke folkene til å legge dem nå, sier solcellemontør Erik Reitan i Solcellespesialisten.

MONTØRMANGEL: PV-montør Erik Reitan hos Solcellespesialisten sier det trengs flere montører for å dekke etterspørselen etter montering av solcellepaneler. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Han opplyser at de har over 700 bestillinger inne og over 2000 jobber som ligger og venter hos samarbeidspartnerne.

– Vi skulle gjerne ha doblet hele staben, sier Reitan.

Regjeringen må fjerne hindringene

Solenergiklyngen forventer like stor vekst i årene fram mot 2030, men direktøren mener det er avhengig av at politikerne tilrettelegger bedre for solcelleutbygging både når det gjelder utdanning og regelverk.

MONTERER: PV-montør Erik Reitan hos Solcellespesialisten monterer solcellepaneler på taket til Mette Herskedal i Vestby. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– På lengre sikt må vi nok tilrettelegge i forhold til å jobbe mot utdanningssystemet, og her vil vi nok være avhengig av at politikerne både setter et mål for solcelleinstallasjon i Norge og at de i hvert fall også tar vekk de flaskehalsene som er i dag, slik at vi får bygget ut de største takene som faktisk er de mest lønnsomme, sier direktør Trine Kopstad Berentsen

– Hva er den største hindringen?

– Det er energiloven som gjør at når du bygger ut de største og mest lønnsomme takene, så bygger du kanskje bare ut et lite frimerke på et stort lagertak fordi energiloven hindrer at du bygger ut hele taket. Loven hindrer også at du deler, kanskje med de 25 eneboligene rett ved siden av eller med den garasjen med elbusser som man kunne ladet opp med kortreist solstrøm.

– Du betaler like mye skatter og avgifter om strømmen kommer fra nabotaket eller om den kommer fra et vannkraftverk langt oppe i fjellet. Her kunne man jo sett på bedre ordninger, rett og slett.