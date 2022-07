Ein gong i veka kan gutane gløyme alt som heiter krig

Fire år gamle Matvi står på bassengkanten med armane over hovudet, klar til å stupe.

Vatnet i bassenget er kaldt, og den lille guten skjelv av kulde. Men det stoppar han ikkje.

Med eit gledeshyl tar Matvi sats og stuper uti med hovudet først.

Berit Meyer står like ved, klar til å plukke guten opp.

– Her ein som er litt vassgal, som berre hoppar uti utan å tenke på at han ikkje kan symje. Han må me passe på heile tida, seier Berit Meyer.

KLAR: Berit Meyer følgjer godt med på gutane når dei badar. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ville hjelpe

Berit Meyer har jobba mange år som symjelærar. Då krigen i Ukraina braut ut, melde ho seg til den ukrainske foreininga i Bergen og spurte korleis ho kunne hjelpe.

Her fekk ho høyre om Matvi (4) og Ustim (7), som aldri før hadde vore i eit symjebasseng, og som heller ikkje hadde lært å symje.

Det ville Meyer gjere noko med. Men det var berre eitt problem, nemleg at Bergen kommune stenger alle kommunale basseng for offentleg bruk i sommarmånadane.

– Det i seg sjølv er jo berre heilt utruleg. Me bur i ein by som er omringa av vatn, og kommunen stenger alle basseng i vekesvis. Det synest eg ikkje er greitt, seier symjelæraren.

Ho tok kontakt med Odfjell eiendom, og fekk låne deira private basseng, heilt gratis, slik at gutane får ein roleg stad å øve i lag med Berit ein time i veka.

– Progresjonen deira har vore heilt enorm. Men dei har jo ingen stad å øve på det eg lærer dei, sidan bassenga er stengde.

Kjært avbrekk

Symjinga er blitt eit kjært avbrekk for dei to ukrainske gutane, som kom til Noreg saman med mødrene sine då krigen i heimlandet braut ut.

Mor til Utsim, Tatiana, er med gutane på trening. Her symjer ho på eiga hand, men følgjer med på opplæringa på avstand.

Ho seier ho set stor pris på at Berit vier tida si til gutane, som kvar veke tel ned til neste gong dei kan symje.

PASSAR PÅ: Tatiana følgjer sonen og nevøen på symjing kvar gong. Ho set stor pris på tilbodet, som gjev gutane mykje glede. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Dei storkosar seg. Me er så takksame, seier Tatiana.

For tankane går stadig til situasjonen i heimlandet, og mannen og hennar eldste son, som er igjen og kjempar i krigen.

– Eg blir glad kvar morgon eg står opp og dei er i live, seier ho.

FLYKTA FRÅ KRIGEN: Tatiana og minste sonen hennar, Utsim, er reist til Noreg, medan mannen og eldste sonen på 18 år er igjen og kjempar i krigen i Ukraina. Foto: Privat

Tatiana seier det er vanskeleg å tenke på dei store kontrastane.

– Folket vårt er i krig, og me er trygge i Noreg. Men det er viktig å la gutane vere glade, seier Tatiana.

SYMJEDYKTIG: Ein time i veka kan 7 år gamle Utsim øve på symjeferdigheitene i bassenget hos Odfjell. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Lar barn vere barn

På symjinga får gutane leike og berre vere barn. Det er avgjerande for at dei blir trygge i vatnet og dermed kan lære seg å symje, seier Berit, som raskt blei glad i gutane.

– Dei kjem under huden på meg, det er det ingen tvil om. Det er vondt å vite at eg skal prøve å lage ei glad stund for desse to gutane, så veit eg at det er ein storebror som kjempar i krigen, seier ho, tydeleg rørt.

ELDSJEL: Berit Meyer følte ho måtte gjere noko då krigen i Ukraina braut ut, og ukrainarar flykta til Noreg. Ho melde seg som symjetrenar, som er det ho kan best. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Kvar onsdag stiller ho seg sjølv og Odfjell sitt basseng til disposisjon.

Språkbarriera er inga hindring.

– Eg kan ikkje ukrainsk, og dei kan ikkje norsk, men me klarar oss med smil, latter og tromsødialekt, seier Berit.