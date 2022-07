Smitten herjer – én ting overrasker Nakstad

Koronaviruset herjer i både Norge og Europa. Nå mener flere eksperter at pandemien utvikler seg på en uventet måte.

Etter to og et halvt år med pandemi har smittetallene gått både opp og ned, og vi har vært gjennom smittebølge etter smittebølge.

Likevel har sommermånedene, både i fjor og forfjor, generelt vært preget av lite smitte.

I år er derimot situasjonen en helt annen, og for første gang siden pandemiens start ser man nå en sommerbølge bre seg over Europa.

– Det at vi nå har hatt en smittebølge i Europa, midt på sommeren, det er overraskende, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

SOMMERBØLGE: En rekke europeiske land, blant annet Hellas, Italia, Tyskland, Storbritannia og Spania har hatt en stor smittbølge denne sommeren. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP / NTB

– Lurer immunforsvaret

Helt siden koronaviruset først ble oppdaget i Kina i starten av 2020 har smitteverneksperter over hele verden spekulert i hvordan smitten ville utvikle seg.

Mange har ment at koronaviruset etter hvert ville bli mer som et influensavirus, som i hovedsak sprer seg på vinteren.

– De fleste luftveisvirus trives bedre om vinteren, og etter hvert vil nok det gjelde korona også, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Den store smitteøkningen denne sommeren viser likevel tydelig at korona ikke har blitt et sesongbasert virus enda.

– Jeg tror foreløpig at viruset endrer seg såpass mye at det klarer å lure immunforsvaret. Den effekten er sterkere enn sesongeffekten, sier Aavitsland.

NYE VARIANTER: FHI følger nøye med på nye koronavarianter. Det er nå omikron BA.5 som dominerer i Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Den mest smittsomme varianten

Både FHI og Helsedirektoratet forsto tidlig at koronaviruset ikke ville forsvinne med det første.

– Det er ikke så overraskende at en pandemi tar tid, sier Nakstad.

Det som derimot har vært uventet for den assisterende helsedirektøren er at det har kommet en smittebølge midt på sommeren.

– Vi gikk inn i sommeren 2020 nesten uten smitte i Norge, og sommeren 2021 var det også veldig lite smitte. Det er overraskende å se at vi den tredje sommeren har hatt en smittebølge i hele Europa, sier Nakstad.

REISE: Mange europeere har reist til andre land i sommer, noe som kan ha ført til mer smittespredning. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Han mener denne sommerbølgen viser at den nåværende varianten er den mest smittsomme vi har hatt hittil.

– Problemet er at de nye virusvariantene omgår immuniteten vi har i befolkningen. Det vil si at selv om du er vaksinert eller har vært syk, kan du fortsatt bli smittet, sier Nakstad.

NYE BØLGER: Nakstad sier at vi fortsatt vil få nye smittebølger i tiden fremover. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Alarmerende hastighet

Også internasjonalt er det flere forskere som er overrasket over at smittebølgene ikke ser ut til å stabilisere seg.

– Måten denne pandemien har utspilt seg, og fortsetter å utspille seg, er uventet, sier Stephen Kisser, epidemiolog ved Harvard, til The Guardian.

I april 2020 publiserte han en artikkel som argumenterte for at korona ville bli et sesongbasert virus som kun spredde seg i vintermånedene.

MUTERER: Koronaviruset har mutert en rekke ganger siden pandemiens start. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Over to år senere har epidemiologen begynt å tvile på den konklusjonen. Han synes det er oppsiktsvekkende at viruset fortsetter å spre seg i rekordfart med nye virusvarianter.

– Det faktum at vi ser en så rask utvikling av nye varianter, i en alarmerende hastighet, er det mest overraskende. Det har endret måten smittebølgene ser ut, sier Kisser.

Dette har endret seg

Også professor Peter Openshaw ved Imperial Collage London reagerer på måten viruset har spredd seg den siste tiden.

– Det ser ut som at bølgene kommer nærmere hverandre. De blir faktisk hyppigere, sier Openshaw til The Guardian.

FLERE BØLGER: Det siste året har det vært en rekke smittebølger tettere på hverandre. Foto: FHI

Forklaringen kan ligge i at man det første året av pandemien hadde smittebølger som ble drevet av nye virusvarianter som var mer smittsomme. Dette gjaldt blant annet alfa- og delta-varianten.

Nå mener professoren at smittebølgene drives av virusvarianter som klarer å unngå immuniteten til tidligere virusvarianter. Dette gjelder blant annet den nyeste omikron-varianten BA.2.75.

Ettersom koronaviruset vil fortsette å mutere, frykter Openshaw og Kisser at vi aldri vil komme til et punkt der viruset blir et sesongbasert virus som kun kommer på vinteren.

Mindre alvorlig

FHI mener Norge har nådd toppen på sommerbølgen, og at smitten nå er på vei ned. Likevel estimerer de at mellom to og tre prosent av befolkningen er smittet med korona akkurat nå.

– Vi har hatt mye koronasmitte denne sommeren, sier Aavitsland.

Han tror likevel at viruset etter hvert vil stabilisere seg og bli mer som et influensavirus.

– Jeg tror vi får en mer sesongbetont epidemi om kanskje to til tre år, sier Aavitsland.

Selv om det betyr at det fortsatt kan være en rekke smittebølger i vente, understreker både Aavitsland og Nakstad at vi er godt rustet for smitte.

– Det vi allerede ser er at sykdommen er mye mindre alvorlig, fordi det er så utbredt immunitet i befolkningen, sier Aavitsland.