Mario Draghi har levert ny avskjedssøknad

Det er full splid i den italienske politikken og Mario Draghi ønsker forlate sin rolle som statsminister, melder Reuters.

Det skjer etter at han mislyktes med å få den ønskede støtten til en ny samlingsregjering. Draghi har ledet en bred sekspartiregjering, men er selv partiløs.

Ifølge nyhetsbyrået har flere politiske kilder sagt at han vil trekke seg, noe som kan åpne for et nyvalg til høsten.

Torsdag formiddag har han levere inn sin andre avskjedssøknad på to uker.

Stor internt uenighet

Forrige gang var 12. juli på grunn av manglende støtte til et viktig forslag fra Femstjernersbevegelsen, men den gang nektet den italienske presidenten Sergio Mattarella å akseptere den.

– Den nasjonale enheten som denne regjeringen har vært bygd på siden starten, finnes ikke lenger, sa statsministeren.

Grunnlaget for den første søknaden skyldes stor uenighet internt i samlingsregjeringen, som er ett av de største regjeringspartiene i landet.

Presidentens kontor ba Draghi den gang om å komme med en uttalelse i nasjonalforsamlingen for å finne en annen løsning på den politiske krisen.

Presidenten bestemmer

Onsdag åpnet han for å bli sittende etter å ha fått svært mange støtteerklæringer landet rundt. Men i en avstemning i senatet samme kveld lot tre av regjeringspartiene være å stemme for å gi regjeringen hans ny tillit.

Draghi, som tidligere vært sjef for Den europeiske sentralbanken, har siden februar 2021 ledet en bred samlingsregjering bestående av seks partier: Høyreorienterte Lega, den populistiske Femstjernersbevegelsen, Det demokratiske partiet, Forza Italia, Italia Viva og venstregruppen Artikkel én.

Siden regjeringskrisen brøt ut i Italia for en knapp uke siden, har mange bedt Draghi bli i stillingen, deriblant over tusen av landets ordførere.

Det er Mattarella som må godkjenne Draghis avskjedssøknad.

(TV 2 / NTB).