Hold avstand fra Freya

Etter å ha blitt observert i flere byer langs det landstrakte landet vårt har hvalrossen Freya ankommet hovedstaten.

Nå ber Bymiljøetaten i Oslo kommune folk om å vise hensyn torsdag morgen.

– Hvalrossen må alltid ha fri tilgang til å komme seg i vannet dersom det skulle oppstå en situasjon der den føler seg presset, skriver de.

Etaten har vært i dialog med politiet og Fiskeridirektoratet for å forebygge uheldig hendelser og redusere forstyrrelser for dyret. Det vil i tillegg bli vurdert å sperre av mindre områder der hvalrossen befinner seg, skriver de på sin Facebook-side.

Hold avstand

I tillegg kommer etaten med en rekke råd til skuelystne. Folk oppfordres til å ikke nærme seg mer enn ti meter, verken med båt eller annet lignende, kjør også med lav hastighet, skriver de.

AVSLAPPENDE LIVSSTIL: Hvalrossen Freya er på Oslo besøk. Hun ble første observert i vannet ved Frognerstranda. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dersom man derimot befinner seg på land bør man ikke gå nærmere enn seks meter. Man bør heller ikke bade i nærheten av hvalrossen.

– Nærgående folk kan framprovosere fluktsituasjoner der Freya skader seg selv på båter eller brygger. Det kan også føre til situasjoner der dyret blir vurdert å utgjøre en fare for mennesker. Dette kan utløse ønske om at Freya skal avlives, noe vi må unngå.

Hvalrosser utgjør normalt sett ikke noen fare for mennesker, enn så lenge man holder avstand. Dette fordi de kan komme brått på dersom de føler seg presset eller i fare.

– Sikre båtene deres

Den siste tiden har Freya oppholdt seg i Frognerkilen. Her har hun tilbrakt dagene opp i flere småbåter for å få hvile, og nyte varmen. Derfor ber Bymiljøetaten båteiere om å sikre båtene sine.

– Eiere av båter i Frognerkilen bør vurdere tiltak for å forebygge at hvalrossen skal kunne komme opp i båten. Båter med et lavt akterparti som hvalrossen kan komme seg opp i, bør om mulig fortøyes med akterpartiet vendt inn mot brygga, skriver etaten videre.