Flertallet vil ha lovfestet tilgang til abort

Flesteparten av amerikanere sier de føler seg triste eller sinte på grunn av høyesteretts vedtak om å sette til side Roe vs. Wade-kjennelsen fra 1973 som la grunnlaget for retten til abort, ifølge målingen til Associated Press/NORC.

Målingen viser også at 30 prosent av amerikanerne støtter vedtaket og at en stor andel vil ha restriksjoner på abort.

Det var 1.085 personer som deltok i NORC-målingen mellom 14. og 17. juli.

Bakteppet er at USAs høyesterett fastslo i juni at amerikanske delstater kan forby abort.

I etterkant har flere stater innført forbud mot abort eller strammet inn abortreglene. Delstatene Texas og Missouri var blant de som samme dag som høyesterett-kjennelsen kom, innførte abortforbud med unntak for medisinske tilfeller.

Ifølge målingen ønsker et overveldende flertall at abort skal være tillatt i enkelte tilfeller, blant annet hvis den gravides helse er i fare eller hvis graviditeten er et resultat av en voldtekt eller incest.

Svært få mener at abort burde være ulovlig i alle tilfeller, og de fleste amerikanerne mener at deres stat burde tillate abort fram til uke seks i svangerskapet.

Det mener også personer i de 23 statene hvor det nå er innført lover som enten forbyr eller har strammet tilgangen til abort kraftig inn.