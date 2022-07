Warholm vil droppe Diamond League-stevner: – Satser alt på EM

Dagen derpå tilbragte han sammen med familien som bivånte treningspartneren Amalie Iuel løpe semifinale på ærverdige Hayward Field.

Selv om VM-finalen ble en stor nedtur, virker det amerikanske publikumet ikke til å bry seg om det. Flere kommer bort og hilser, og får autografer. Og den verste skuffelsen har lagt seg etter syvendeplassen.

RINGTE HJEM ETTER NEDTUREN: Warholm hadde en lang prat med samboeren etter skuffelsen. Nå reiser han hjem før planen for å komme seg raskere tilbake på trening. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi visste at dette var et risiko-prosjekt. Det var mange ting som ikke gikk helt slik vi ønsket inn mot mesterskapet. Og da kan man risikere at det ble slik det ble, sier Warholm til TV 2.

Må prioritere trening

Tydelig preget av tre harde løp på fire dager, har han og trener Leif Olav Alnes lagt en ny plan for resten av sesongen. Der ligger det flere endringer.

Behovet for påfyll av kvalitetstrening er stort hvis Warholm skal forsvare EM-tittelen fra 2018.

* Diamond League-stevner nedprioriteres.

* Han dropper 400 meter flatt under EM, og satser kun på 400 hekk.

* Påfyll av mer syretrening, og løping på maksfart.

Dette er trening som vanligvis ikke gjøres mye av under sesongen. Men skadeavbrekket gjorde at Warholm mistet mye av stayerevnen som gjorde at han satte verdensrekord i fjor.

– EM er det jeg har i hodet nå. Og jeg skal gjøre alt for å komme dit i godt slag. Sesongen ble litt annerledes med det som skjedde. Så jeg kommer ikke til å stille opp på noe jeg har en fair sjans på til å vinne, sier Warholm.

Og forklarer.

– Hadde det vært Diamond League her, og ikke VM, så hadde jeg neppe stilt til start.

ENDTE I SKUFFELSE: Warholm satset alt på VM-gull, men kroppen tålte ikke tre løp på fire dager. I finalen ble det 7. plass. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Lav risiko

Han frykter at hvis ikke treningsbanken fylles på, så kan skaden slås opp igjen. Dessuten har ikke Warholm kommet i mål på noen Diamond League-løp i år. Det er derfor også tvilsomt at han kvalifiserer seg til finalen.

Det taler også for å nedprioritere friidrettens mest prestisjetunge stevner utenom VM, OL, og EM.

– Den treningen jeg gjorde fram til VM var for at hamstringen skulle tåle en del drag, og at jeg kunne stille til start. Men jeg fikk ikke gjort maksløp, og syretrening, og den typen ting som jeg åpenbart manglet her borte, sier han.

– Men jeg fikk meg en god syreøkt i finalen i alle fall, humrer han.

Film om den «umulige oppgaven»

Underveis i skaderehabiliteringen har Warholm blitt fulgt tett av TV 2. Denne uka lanseres minidokumentaren «Karsten Warholm - Den umulige oppgaven».

Den gir et unikt innblikk i den harde kampen Warholm hadde for i det hele tatt komme til start i VM.

Etter at han fikk se det ferdige resultatet, synes han filmen forklarer hvorfor kroppen hans stanset helt i finalen.

– Det er ikke lenge siden jeg drev med trening som ikke har mye med toppidrett å gjøre.

TRIM FOR ELDRE: Warholm og en eldre gjest på hotellet på hver sin trimsykkel. Denne scenen fra dokumentarfilmen fikk Warholm til å dra på smilebåndet. Foto: Daniel Sannum Lauten

Spesielt er det én scene med en eldre gjest på hotellet som sykler i samme tempo som Warholm på en trimsykkel. Mannen kunne vært bestefaren til den norske friidrettsstjernen. Men tempoet er omtrent det samme.

– Det er et godt bilde på hvor vi var da vi begynte opptreningen. Og jeg tror da vi satte på den sykkelen at han hadde det bedre i beina sine enn meg, ler Warholm.

– Det var såpass?

– Ja, men nå er jeg her i VM. Og det er ikke han, så jeg vant, he, he.